Тариф на электричество — сколько будет стоить киловатт с 1 марта

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

Украинские потребители с 1 марта 2024 года будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Это подтвердили в Министерстве энергетики Украины.

Ситуация со стоимостью электроэнергии

Услуга по электроснабжению стала единственной, которая серьезно подорожала во время полномасштабной войны. С 1 июня 2023 года тариф повысили с 1,44 грн до 2,64 грн/кВт-час, отменив тарифную градацию, зависевшую от объема потребления.

По словам главы Министерства энергетики Германа Галущенко, в первый месяц весны и до конца отопительного сезона 2023-2024 тариф не будет меняться. После чего пересмотр стоимости услуги возможен.

В министерстве пояснили, что подорожание услуги летом прошлого года было связано с повреждениями и разрушениями объектов энергоинфраструктуры после ракетных атак со стороны России. Там отметили, что если бы тогда решение о пересмотре тарифа не приняли, этой зимой украинцы были бы без электроэнергии. Благодаря новым ценам удалось стабилизировать работу энергосистемы, однако у генерации остаются утраченные мощности.

Несмотря на то, что власти не планируют во время войны спешить с принятием решения о новых тарифах на электроэнергию, аналитики считают, что стоимость киловатт-часа изменится. Постепенную либерализацию энергорынка требуют, в частности, Соединенные Штаты. Некоторые эксперты предполагают, что цены могут вырасти более чем в два раза, до 6 гривен, однако в Минэнерго отрицают такую возможность.

Есть мнения аналитиков о том, что повышение этого тарифа возможно уже в мае-июне 2024 года. По всей вероятности, он вырастет до 3,5-4 грн/кВт-год.

Как сейчас меньше платить за электричество

Некоторые потребители могут платить вдвое дешевле, если сменить счетчик на двухзонный.

Хотя такой прибор дорогостоящий, однако впоследствии может полностью окупить себя. Специалисты называют термин в один год.

Так, после 23:00 цена за киловатт-час составит 1,32 гривны за кВт-ч.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категорий потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 года.

Ранее мы писали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.