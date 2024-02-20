Тариф на електрику — скільки коштуватиме кіловат з 1 березня

Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua

Українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.

Це підтвердили у Міністерстві енергетики України.

Ситуація з вартістю електроенергії

Послуга з електропостачання стала єдиною, яка серйозно подорожчала під час повномасштабної війни. З 1 червня 2023 року тариф підвищили з 1,44 грн до 2,64 грн/кВт-год, скасувавши тарифну градацію, яка залежала від обсягу споживання.

За словами голови Міністерства енергетики Германа Галущенка, у перший місяць весни та до кінця опалювального сезону 2023-2024 тариф не змінюватиметься. Після чого перегляд вартості послуги можливий.

У міністерстві пояснили, що подорожчання послуги влітку минулого року було пов'язане із пошкодженнями та руйнуваннями об'єктів енергоінфраструктури після ракетних атак з боку Росії. Там зауважили, що якби тоді рішення про перегляд тарифу не ухвалили, цієї зими українці були б без електроенергії. Завдяки новим цінам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, проте у генерації залишаються втрачені потужності.

Попри те, що влада не планує під час війни поспішати з ухваленням рішення про нові тарифи на електроенергію, аналітики вважають, що вартість кіловат-години зміниться. Поступової лібералізації енергоринку вимагають, зокрема, Сполучені Штати. Деякі експерти припускають, що ціни можуть зрости у понад двічі, до 6 гривень, однак у Міненерго заперечують таку можливість.

Є думки аналітиків про те, що підвищення цього тарифу можливе вже у травні-червні 2024 року. Цілком ймовірно, що він зросте до 3,5-4 грн/кВт-год.

Як зараз менше платити за електрику

Деякі споживачі можуть платити удвічі дешевше, якщо замінити лічильник на двозонний.

Хоч такий прилад дороговартісний, однак згодом може цілком окупити себе. Фахівці називають термін в один рік.

Так, після 23:00 ціна за кіловат-годину становитиме 1,32 гривні за кВт-год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї з категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року.

Раніше ми писали, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.