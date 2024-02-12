Шмыгаль анонсировал финансовую помощь от МВФ в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина в этом году может получить от Международного валютного фонда 5,4 млрд долларов. Всего в течение 2022-2023 годов МВФ предоставил нашему государству уже 7 млрд долларов США.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с командой Международного валютного фонда, во главе которого была заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан, передает пресс-служба правительственного портала в понедельник, 12 февраля.

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"В общей сложности за 2022-2023 годы Фонд предоставил Украине более 7 млрд долларов США. В этом году ожидаем от МВФ 5,4 млрд долларов. Системно работаем для обеспечения макроэкономической стабильности", — подчеркнул политик.

О чем еще говорили политики во время встречи

В ходе встречи чиновники обсудили внедрение реформ и финансирования Украины на 2024 год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с представителями МВФ. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Правительство настойчиво работает с партнерами в этом направлении. Есть положительное решение относительно Ukraine Facility на 50 млрд евро и поддержку стран G7", — подчеркнул Шмыгаль.

Работа зернового коридора и конфискация российских активов

Кроме того, премьер-министр отметил работу украинского зернового коридора и то, как он оказывает положительное влияние на экономику. Он упомянул и о работе по конфискации замороженных активов РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Рассчитываем совместно с партнерами в этом году наработать механизм, который позволит направить эти активы для восстановления нашей страны", — заверил Шмыгаль.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило для украинских предпринимателей 40 млрд долларов в 2024 году. Деньги будут направлены на поддержку экономической деятельности и помощь бизнесу.

Также Шмыгаль назвал общую сумму финансовой помощи, которую Украина получила от Японии. Она уже превысила 4,5 млрд долларов.