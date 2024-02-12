Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Шмыгаль анонсировал финансовую помощь от МВФ в 2024 году arrow

Шмыгаль анонсировал финансовую помощь от МВФ в 2024 году

12 февраля 2024 18:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шмыгаль анонсировал финансовую помощь от МВФ в 2024 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина в этом году может получить от Международного валютного фонда 5,4 млрд долларов. Всего в течение 2022-2023 годов МВФ предоставил нашему государству уже 7 млрд долларов США.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с командой Международного валютного фонда, во главе которого была заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан, передает пресс-служба правительственного портала в понедельник, 12 февраля.

Читайте также:

"В общей сложности за 2022-2023 годы Фонд предоставил Украине более 7 млрд долларов США. В этом году ожидаем от МВФ 5,4 млрд долларов. Системно работаем для обеспечения макроэкономической стабильности", — подчеркнул политик.

О чем еще говорили политики во время встречи

В ходе встречи чиновники обсудили внедрение реформ и финансирования Украины на 2024 год.

финансовая помощь от МВФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с представителями МВФ. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Правительство настойчиво работает с партнерами в этом направлении. Есть положительное решение относительно Ukraine Facility на 50 млрд евро и поддержку стран G7", — подчеркнул Шмыгаль.

Работа зернового коридора и конфискация российских активов

Кроме того, премьер-министр отметил работу украинского зернового коридора и то, как он оказывает положительное влияние на экономику. Он упомянул и о работе по конфискации замороженных активов РФ.

финансовая помощь от МВФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Рассчитываем совместно с партнерами в этом году наработать механизм, который позволит направить эти активы для восстановления нашей страны", — заверил Шмыгаль.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило для украинских предпринимателей 40 млрд долларов в 2024 году. Деньги будут направлены на поддержку экономической деятельности и помощь бизнесу.

Также Шмыгаль назвал общую сумму финансовой помощи, которую Украина получила от Японии. Она уже превысила 4,5 млрд долларов.

Денис Шмыгаль
МВФ
США
финансовая помощь
деньги
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме