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Шмигаль анонсував фінансову допомогу від МВФ в 2024 році

12 лютого 2024 18:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шмигаль анонсував фінансову допомогу від МВФ в 2024 році
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна цього року може отримати від Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів. Загалом впродовж 2022-2023 років МВФ надав нашій державі вже 7 млрд доларів США.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з командою Міжнародного валютного фонду, на чолі якого була заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан, передає пресслужба Урядового порталу в понеділок, 12 лютого.

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"Загалом за 2022-2023 роки Фонд надав Україні понад 7 млрд доларів США. Цього року очікуємо від МВФ 5,4 млрд доларів. Системно працюємо для забезпечення макроекономічної стабільності", — наголосив політик.

Про що ще говорили політики під час зустрічі 

Під час зустрічі посадовці обговорили впровадження реформ та фінансування України на 2024 рік.

фінансова допомога від МВФ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з представниками МВФ. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку. Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро та підтримку країн G7", — наголосив Шмигаль.

Робота зернового коридору та конфіскація російських активів

Крім того, прем'єр-міністр відзначив роботу українського зернового коридору та те, як він позитивно впливає на економіку. Він згадав й за роботу щодо конфіскації заморожених активів РФ.

фінансова допомога від МВФ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Розраховуємо спільно з партнерами цього року напрацювати механізм, який дозволить спрямувати ці активи для відновлення нашої країни", — запевнив Шмигаль. 

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив для українських підприємців 40 млрд доларів у 2024 році. Гроші буде спрямовано на підтримку економічної діяльності та допомогу бізнесу.

Також Шмигаль назвав загальну суму фінансової допомоги, яку Україна отримала від Японії. Вона вже перевищила 4,5 млрд доларів. 

Денис Шмигаль
МВФ
США
фінансова допомога
гроші
війна в Україні

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