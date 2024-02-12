Шмигаль анонсував фінансову допомогу від МВФ в 2024 році

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україна цього року може отримати від Міжнародного валютного фонду 5,4 млрд доларів. Загалом впродовж 2022-2023 років МВФ надав нашій державі вже 7 млрд доларів США.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з командою Міжнародного валютного фонду, на чолі якого була заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан, передає пресслужба Урядового порталу в понеділок, 12 лютого.

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"Загалом за 2022-2023 роки Фонд надав Україні понад 7 млрд доларів США. Цього року очікуємо від МВФ 5,4 млрд доларів. Системно працюємо для забезпечення макроекономічної стабільності", — наголосив політик.

Про що ще говорили політики під час зустрічі

Під час зустрічі посадовці обговорили впровадження реформ та фінансування України на 2024 рік.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з представниками МВФ. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку. Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро та підтримку країн G7", — наголосив Шмигаль.

Робота зернового коридору та конфіскація російських активів

Крім того, прем'єр-міністр відзначив роботу українського зернового коридору та те, як він позитивно впливає на економіку. Він згадав й за роботу щодо конфіскації заморожених активів РФ.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Розраховуємо спільно з партнерами цього року напрацювати механізм, який дозволить спрямувати ці активи для відновлення нашої країни", — запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив для українських підприємців 40 млрд доларів у 2024 році. Гроші буде спрямовано на підтримку економічної діяльності та допомогу бізнесу.

Також Шмигаль назвав загальну суму фінансової допомоги, яку Україна отримала від Японії. Вона вже перевищила 4,5 млрд доларів.