Штрафы за рыбалку возрастут в несколько раз — Кабмин планирует усилить ответственность рыбакам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине могут в несколько раз увеличить штрафы за незаконную рыбалку. В правительстве считают, что это поможет бороться с гражданами, занимающимися браконьерством.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об охране водных биоресурсов и среде их существования".

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Кабинет министров Украины планирует усилить ответственность за неквалифицированное нарушение правил рыболовства (статья 85 КоАП). Соответственно, максимальный размер штрафа может возрасти со 170 гривен до 680 — 2550 гривен.

Если нарушения признают грубым, то есть действие гражданина будет подпадать под расширенный перечень признаков, например "скрытие и/или превышение объемов добывания (вылова) водных биоресурсов во время осуществления любительского рыболовства", тогда нужно будет заплатить штраф в размере от 3,4 тысячи гривен до 8,5 тысяч гривен. Также у нарушителя рыбной ловли конфискуют орудие ловли и отберут незаконно выловленную рыбу.

Также в документе предусматривается более жесткое наказание за повторное нарушение рыбалки в течение года. Поэтому, если рыбак повторно нарушит правила, его заставят уплатить штраф, сумма которого составит от 6,8 тысяч гривен до 12 750 гривен.

"Основным фактором, повлиявшим на необходимость разработки проекта Закона, являются изменения природных, социально-политических обстоятельств, экономических условий и изменений природоохранного законодательства" , — говорится в пояснительной записке.

Штрафы за отлов рыбы

За нарушение правил лова рыбы в Украине предпринимателей и физлиц штрафуют на немалые суммы. Например, штрафы угрожают за отлов:

сома европейского — 403 тысячи гривен;

судака обычного — 283 тысяч гривен;

если наловить килограмм хамсы — 6 710 гривен;

килограмм кильки — 9 340 гривен.

А если выловить хотя бы один веслонос (гибрид осетровых рыб Polyodon spathula), размер штрафа составит 1,49 миллиона гривен.

Напомним, что в Кабинете Министров рассказали, как ловить рыбу в Украине зимой, не нарушая правила. Иначе предусмотрены штрафы до более 5 тыс. гривен.

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