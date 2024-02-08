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Штрафи рибалкам — за вилов якої риби треба заплатити 1,5 млн гривень

8 лютого 2024 11:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Штрафи за риболовлю зростуть у декілька разів — Кабмін планує посилити відповідальність рибалкам
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні можуть в декілька разів збільшити штрафи за незаконну риболовлю. В уряді вважають, що це допоможе боротися з громадянами, які займаються браконьєрством.

Про це сказано в законопроєкті "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування".

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Як зростуть штрафи за вилов риби

Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за некваліфіковане порушення правил рибальства (стаття 85 КпАП). Відповідно, максимальний розмір штрафу може зрости зі 170 гривень до 680 — 2 550 гривень.

Якщо порушення визнають грубим, тобто дія громадянина підпадатиме під розширений перелік ознак, як-от "приховування та/або перевищення обсягів добування (вилову) водних біоресурсів під час здійснення любительського рибальства", тоді треба буде заплатити штраф у розмірі від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень. Також у порушника рибної ловлі конфіскують знаряддя лову та відберуть незаконно виловлену рибу.

Також у документі передбачається більш жорстке покарання за повторне порушення риболовлі протягом року. Тому, якщо рибалка повторно порушить правила, його змусять сплатити штраф, сума якого становитиме від 6,8 тисячі гривень до 12 750 гривень.

"Основним чинником, який вплинув на необхідність розроблення проєкту Закону, є зміни природних, соціально-політичних обставин, економічних умов та змін природоохоронного законодавства", — сказано у пояснювальній записці.

Штрафи за вилов риби

За порушення правил вилову риби в Україні підприємців та фізосіб штрафують на чималі суми. Наприклад, штрафи загрожують за вилов:

  • сома європейського — 403 тисячі гривень;
  • судака звичайного — 283 тисяч гривень;
  • якщо наловити кілограм хамси — 6 710 гривень;
  • кілограм кільки — 9 340 гривень.

А якщо виловити хоча б одного веслоноса (гібрид осетрових риб Polyodon spathula), розмір штрафу становитиме 1,49 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у Кабінеті Міністрів розповіли, як ловити рибу в Україні взимку, не порушуючи правила. Інакше — передбачені штрафи до понад 5 тис. гривень.

Ми також писали про те, що одне з найпоширеніших порушень Правил дорожнього руху (ПДР) в Україні — це перевищення швидкості. Варто знати, які штрафи загрожують порушникам, а також, якої допустимої швидкості потрібно дотримуватись, щоб не попасти в поле зору правоохоронців.

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