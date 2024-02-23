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Субсидии или льготы — что поможет больше сэкономить

23 февраля 2024 07:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Что поможет сэкономить на коммунальных платежках — льготы или субсидии
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В связи с экономической нестабильностью многие украинцы пытаются экономить, в частности на коммунальных услугах. Однако важно понимать разницу между льготами и субсидиями, поскольку льгота уменьшает стоимость услуг по спецтарифу, а субсидия компенсирует разницу между фактической стоимостью услуги и ее стоимостью с учетом льготных тарифов. Обе программы помогут сэкономить деньги, но выбор зависит от вашей конкретной ситуации.

Что поможет сэкономить деньги на коммунальных услугах, рассказала заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат и социальных услуг Пенсионного фонда Украины Елена Краснова в комментарии Znaj.ua.

Что выгоднее – льготы или субсидии

Правильно выбранные социальные льготы или субсидии могут значительно снизить расходы на жизнь. Представительница ПФУ подчеркнула, что если человек имеет право на льготу и субсидию, выбор зависит только от его личных обстоятельств. Однако, учтите, что льготы и субсидии не могут быть предоставлены разным членам одной семьи. К примеру, льгота предоставляет определенную площадь для оплаты, а субсидия учитывает большую площадь, что может быть выгодным.

Елена Краснова объяснила, что когда рассматриваются льготы, учитывается общая площадь жилья. Например, для одного льготника предоставляется:

  • право на льготу на 21 квадратный метр,
  • на каждого члена семьи – дополнительно 10,5 квадратных метров.

Это означает, что если в квартире зарегистрирован один льготник, ему будет предоставлено льготное покрытие на 31,5 квадратных метра.

Не считая того, субсидия учитывает доход семьи и размер оплаты за жилье. Семья может получить субсидию на большую площадь жилья — например, 48,87 квадратных метров.

То есть если у льготника 100% скидка на оплату ЖКУ, для него выгоднее пользоваться льготой, а не субсидией.

Для того чтобы получить индивидуальные советы и определить, что будет наиболее выгодным в конкретной ситуации, специалист посоветовал обратиться к специалистам сервисного центра ПФУ.

Что еще нужно знать

Напомним, что украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, имеющим задолженность по оплате счетов, угрожают серьезные проблемы. Ситуация не завершится простым лишением услуг, по судебному решению на имущество должника могут накладывать существенные ограничения.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто получит льготы на коммуналку в марте 2024 года. Речь идет о категории льготников, которым льготы предоставляются в зависимости от доходов.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
ПФУ
деньги
льготы

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