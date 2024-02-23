Що допоможе заощадити на комунальних платіжках — пільги чи субсидії

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У зв'язку з економічною нестабільністю, багато українців намагаються заощаджувати, зокрема на комунальних послугах. Проте важливо розуміти різницю між пільгами та субсидіями, оскільки пільга зменшує вартість послуг за спецтарифом, а субсидія компенсує різницю між фактичною вартістю послуги та її вартістю з урахуванням пільгових тарифів. Обидві програми допоможуть зекономити кошти, але вибір залежить від вашої конкретної ситуації.

Що допоможе заощадити гроші на комунальних послугах, розповіла заступниця директора Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ) Олена Краснова у коментарі Znaj.ua.

Що вигідніше — пільги чи субсидії

Правильно обрані соціальні пільги або субсидії можуть значно зменшити витрати на життя. Представниця ПФУ підкреслила, що якщо людина має право на пільгу та субсидію, вибір залежить лише від її особистих обставин. Проте, майте на увазі, що пільги та субсидії не можуть бути надані різним членам однієї сім'ї. Наприклад, пільга надає певну площу для оплати, а субсидія враховує велику площу, що може бути вигідним.

Олена Краснова пояснила, що коли розглядаються пільги, враховується загальна площа житла. Наприклад, для одного пільговика надається:

право на пільгу на 21 квадратний метр,

на кожного члена сім'ї — додатково 10,5 квадратних метрів.

Це означає, що якщо у квартирі зареєстровано одного пільговика, йому буде надано пільгове покриття на 31,5 квадратних метра.

З іншого боку, субсидія враховує дохід сім'ї та розмір оплати за житло. Сім'я може отримати субсидію на більшу площу житла — наприклад, 48,87 квадратних метрів.

Тобто, якщо у пільговика 100% знижка на оплату ЖКП, для нього вигідніше користуватися пільгою, а не субсидією.

Для того, щоб отримати індивідуальні поради та визначити, що буде найбільш вигідним у конкретній ситуації, фахівчиня порадила звернутися до фахівців сервісного центру ПФУ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають заборгованість з оплати рахунків, загрожують серйозні проблеми. Ситуація не завершиться простим позбавленням послуг, за судовим рішенням, на майно боржника можуть накладати суттєві обмеження.

Ми також писали про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримає пільги на комуналку у березні 2024 року. Йдеться про категорію пільговиків, яким пільги надаються залежно від доходів.