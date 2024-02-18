Субсидии переселенцам — как ВПЛ получить помощь в Украине в 2024 году

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики Украины.

Как ВПЛ получить субсидию на коммуналку

В ведомстве отметили, что получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центра предоставления административных услуг;

уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

портала "Дія";

вебпортала электронных услуг ПФУ;

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

заявление о назначении субсидии;

право на доходы и расходы, в котором указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;

паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ.

"Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться посредством электронной подписи или через Дію", — добавили в Минсоцполитики.

Важно знать, что субсидия предоставляется по месту фактического проживания — заключение договора аренды жилья не обязательно.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году государство продолжит предоставлять все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

Мы также писали, что в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.