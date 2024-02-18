Субсидии переселенцам — как ВПЛ получить помощь в Украине в 2024 году

Субсидии ВПЛ в Украине — как ее получить переселенцам в 2024 году
Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики Украины.
Как ВПЛ получить субсидию на коммуналку
В ведомстве отметили, что получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.
Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:
- Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- Центра предоставления административных услуг;
- уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.
В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:
- портала "Дія";
- вебпортала электронных услуг ПФУ;
- мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.
Для получения субсидии требуются:
- заявление о назначении субсидии;
- право на доходы и расходы, в котором указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- справка о статусе ВПЛ.
"Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться посредством электронной подписи или через Дію", — добавили в Минсоцполитики.
Важно знать, что субсидия предоставляется по месту фактического проживания — заключение договора аренды жилья не обязательно.
Что еще нужно знать
Напомним, что в 2024 году государство продолжит предоставлять все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.
Мы также писали, что в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.
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