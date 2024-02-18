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Субсидии ВПЛ в Украине — как ее получить переселенцам в 2024 году

18 февраля 2024 11:27
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Субсидии переселенцам — как ВПЛ получить помощь в Украине в 2024 году
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики Украины.

Как ВПЛ получить субсидию на коммуналку

В ведомстве отметили, что получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:

  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • Центра предоставления административных услуг;
  • уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

В то же время можно оформить субсидию онлайн с помощью:

  • портала "Дія";
  • вебпортала электронных услуг ПФУ;
  • мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

  • заявление о назначении субсидии;
  • право на доходы и расходы, в котором указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе;
  • паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка о статусе ВПЛ.

"Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизоваться посредством электронной подписи или через Дію", — добавили в Минсоцполитики.

Важно знать, что субсидия предоставляется по месту фактического проживания — заключение договора аренды жилья не обязательно.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году государство продолжит предоставлять все гарантированные виды социальной помощи гражданам. В частности, речь идет о выплатах по беременности и родам, рождении и усыновлении ребенка.

Мы также писали, что в Украине планируется упростить процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов. Это позволит избежать задержек во своевременном оказании такой помощи.

коммунальные услуги
ЖКХ
Минсоцполитики
деньги
переселенцы
ВПЛ
субсидии

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