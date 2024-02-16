Пільги на комуналку — для ветеранів готують зміни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів. Це дозволить уникнути затримок у вчасному наданні такої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Проблеми з пільгами для ветеранів

Як зазначили у пресцентрі, питання надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг обговорили на нараді з питань ветеранської політики під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук.

На нараді дійшли висновку, що процедура з призначення пільг ветеранам на комунальні послуги має бути спрощена, оскільки з часто виникають труднощі.

За українським законодавством, ветерани та їхні родини мають право на пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Пільги надаються відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993":

для ветеранів — 75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;

для ветеранів з інвалідністю — 100% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків.

Однак механізм призначення відповідної допомоги забюрократизований.

Так, відповідну інформацію обробляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Зокрема, фонд отримує інформацію від обʼєднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) щодо відповідних тарифів.

Суть проблеми полягає в тому, що ОСББ повинні надавати такі дані до ПФУ щомісяця і саме це часто є причиною сповільнення обробки даних. У підсумку відбуваються затримки у призначенні пільг цій категорії громадян.

Як пропонують надавати пільги ветеранам

Під час наради вирішили запровадити зміни, щоб уникнути затягування призначення пільг ветеранам. Згідно з ними, Обʼєднання співвласників багатоквартирних будинків надаватимуть ПФУ інформацію не щомісяця, а тільки у разі змін у тарифах на комунальні послуги та інших даних.

"Також на зазначеній нараді представники асоціацій ОСББ надали Уряду низку пропозицій щодо оптимізації механізму призначення пільг для ветеранів війни та членів їхніх сімей", — додали у Мінреінтеграції.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, раніше фіскали розповіли про зміну розміру податкової соціальної пільги та хто її може отримати 2024 року. Завдяки їй деякі українці мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу.

Раніше ми писали, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг у 2024 році розраховуватимуть по-новому. Зросла величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу.