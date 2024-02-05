Виплати з вагітності та пологів — хто і скільки отримає у 2024 році

Українкам нададуть допомогу з вагітності та пологів — які суми у 2024 році
У 2024 році держава продовжить надавати всі гарантовані види соціальної допомоги громадянам. Зокрема, йдеться про виплати з вагітності та пологів, народження та усиновлення дитини.
Про це поінформували у Міністерстві соціальної політики.
Допомога з вагітності та пологів у 2024 році
Як зазначають у Міністерстві, грошову підтримку надаватимуть:
- матерям, які самостійно виховують дитину;
- багатодітним сім'ям;
- на дітей з інвалідністю та дітей-сиріт.
На таку допомогу зможуть розраховувати студентки, жінки-військовослужбовиці, жінки, звільнені з роботи через ліквідацію підприємства чи установи, жінки-підприємиці, безробітні.
Кожній з відповідних категорій жінок нададуть такі виплати:
- студенткам, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторкам — у розмірі місячної стипендії;
- військовослужбовцям — частка у 100% грошового забезпечення;
- осіб, звільнених з роботи через ліквідацію підприємства — 100% від обсягу середньомісячного доходу;
- безробітним, зареєстрованим у центрі зайнятості — частка у 100% суми мінімальної виплати з безробіття,
- непрацюючим жінкам та підприємицям — частка у 25% від місячного прожиткового мінімуму.
Як отримати фінансову допомогу
Допомогу з вагітності та пологів призначають органи соцзахисту населення за місцем проживання чи за місцем основної служби (для жінок-військових/поліцейських/службовців органів цивільного захисту).
Для того, щоб оформити такий вид фінансової допомоги, необхідно надати:
- заяву;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- ідентифікаційний код;
- довідку з банку про відкриття рахунку для соцвиплат;
- інформацію про медвисновок (номер запису в Реєстрі медвисновків у категорії "Вагітність та пологи").
Також потрібно подати одну з таких довідок:
- з основного місця служби чи навчання (для військових, студентів);
- ліквідаційної комісії (у разі звільнення з роботи через ліквідацію підприємства);
- із центру зайнятості (для безробітних жінок).
Більше про допомогу
Нагадаємо, захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі у 10 тисяч гривень.
Також повідомляли про те, що мешканці трьох регіонів України можуть розраховувати на грошову допомогу до 33 тисячі гривень. Заявки на виплати приймає представництво "Естонської ради у справах біженців" в Україні. Використовувати кошти можна буде на відновлення чи створення нових джерел прибутку.
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