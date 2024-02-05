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Українкам нададуть допомогу з вагітності та пологів — які суми у 2024 році

5 лютого 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати з вагітності та пологів — хто і скільки отримає у 2024 році
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році держава продовжить надавати всі гарантовані види соціальної допомоги громадянам. Зокрема, йдеться про виплати з вагітності та пологів, народження та усиновлення дитини.

Про це поінформували у Міністерстві соціальної політики.

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Допомога з вагітності та пологів у 2024 році

Як зазначають у Міністерстві, грошову підтримку надаватимуть:

  • матерям, які самостійно виховують дитину;
  • багатодітним сім'ям;
  • на дітей з інвалідністю та дітей-сиріт.

На таку допомогу зможуть розраховувати студентки, жінки-військовослужбовиці, жінки, звільнені з роботи через ліквідацію підприємства чи установи, жінки-підприємиці, безробітні.

Кожній з відповідних категорій жінок нададуть такі виплати:

  • студенткам, аспіранткам, докторанткам, клінічним ординаторкам — у розмірі місячної стипендії;
  • військовослужбовцям — частка у 100% грошового забезпечення;
  • осіб, звільнених з роботи через ліквідацію підприємства — 100% від обсягу середньомісячного доходу;
  • безробітним, зареєстрованим у центрі зайнятості — частка у 100% суми мінімальної виплати з безробіття,
  • непрацюючим жінкам та підприємицям — частка у 25% від місячного прожиткового мінімуму.

Як отримати фінансову допомогу

Допомогу з вагітності та пологів призначають органи соцзахисту населення за місцем проживання чи за місцем основної служби (для жінок-військових/поліцейських/службовців органів цивільного захисту).

Для того, щоб оформити такий вид фінансової допомоги, необхідно надати:

  • заяву;
  • документ, що посвідчує особу (паспорт);
  • ідентифікаційний код;
  • довідку з банку про відкриття рахунку для соцвиплат;
  • інформацію про медвисновок (номер запису в Реєстрі медвисновків у категорії "Вагітність та пологи").

Також потрібно подати одну з таких довідок:

  • з основного місця служби чи навчання (для військових, студентів);
  • ліквідаційної комісії (у разі звільнення з роботи через ліквідацію підприємства);
  • із центру зайнятості (для безробітних жінок).

Більше про допомогу

Нагадаємо, захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі у 10 тисяч гривень.

Також повідомляли про те, що мешканці трьох регіонів України можуть розраховувати на грошову допомогу до 33 тисячі гривень. Заявки на виплати приймає представництво "Естонської ради у справах біженців" в Україні. Використовувати кошти можна буде на відновлення чи створення нових джерел прибутку.

виплати
фінансова допомога
Мінсоцполітики
вагітність
пологи

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