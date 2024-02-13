Государственная помощь на детей — как украинцам получить 41 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.

О том, какие сейчас выплаты, рассказали в одном из Департаментов соцзащиты населения.

Читайте также:

Выплаты за новорожденных детей

Как отмечают работники социальной сферы, размер денежной помощи не привязан к прожиточному минимуму, который вырос в этом году. Сумму выплат могут изменить исключительно в случае, если правительство примет решение о повышении.

Сейчас молодым родителям оказывается финансовая поддержка от государства в вышеуказанном размере независимо от того, родился в семье первый ребенок, второй или третий.

Такую сумму выплачивают по частям: сначала одноразово сразу после рождения ребенка в размере 10,32 тыс. гривен, а в дальнейшем — остаток распределяют равномерно на три года. То есть, ежемесячно можно рассчитывать на дополнительные 860 гривен на одного ребенка.

Для оформления помощи онлайн нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете е-услуг Министерства социальной политики;

заполнить онлайн-форму на получение услуги и наложить е-подпись;

заполнить заявление, которое автоматически отправится в органы соцзащиты;

можно воспользоваться комплексной услугой "еМалятко" на портале ''Дія''.

Планы повысить пособие на детей

По словам представителя Департамента соцзащиты населения, ранее в правительстве планировали пересмотреть размер пособия на новорожденного ребенка. До войны наработали по этому поводу новый проект закона. Он предполагал, что молодые родители начнут получать 50 тысяч гривен на одного ребенка.

С 2023 года намеревались ввести обязательную индексацию денежной помощи на рождение ребенка, однако в результате этот вопрос не сдвинулся с места.

Есть и другие инициативы по выплате за новорожденных детей. Так, в провластной партии "Слуга народа" подготовили альтернативный проект закона. Согласно ему, в стране будут введены новые подходы в оказании помощи:

за первенцев — 50 тыс. гривен;

за второго ребенка — уже 100 тыс. гривен.

за третьего ребенка — 150 тыс. гривен.

Вернуться к планам повышения размера пособия на новорожденных детей обещают, как только появится такая возможность.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 марта 2024 года часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) потеряет право на выплаты государственной помощи. Однако парламентарии предложили продолжить выплату госпомощи переселенцам до отмены военного положения в стране.

Также мы рассказывали, что в Киеве будут выплачивать единовременную денежную помощь мобилизованным. Речь идет о 30 тысячах гривен, их могут получить те граждане, которые мобилизовались после 1 декабря 2023 года. Единовременная выплата направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.