Виплати ВПО — у Раді планують оновити правила підтримки переселенців

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 березня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить право на виплати державної допомоги. Однак парламентарії запропонували продовжити виплату держдопомоги переселенцям до скасування воєнного стану в країні.

Це прописано у законопроєкті №10382, зареєстрованому Верховній Раді.

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Детальніше про ініціативу щодо допомоги ВПО

Таку ініціативу запропонував у парламенті член Комітету ВРУ з прав людини, замголови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

Законопроєкт про збереження виплат допомоги на проживання для переселенців передбачає продовження виплат у розмірах:

3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тис. гривень — для інших осіб.

На його переконання, виплату допомоги внутрішнім переселенцям необхідно продовжити до завершення воєнного стану та інтеграції переселенців у нові громади. Однак для продовження виплат у ВПО не повинно бути власного житла на підконтрольній території, майна і великих доходів.

Автори законопроєкту вважають, що переселенцям потрібно надати час для адаптації на новому місці проживання та пошуку гідної роботи. Людям, які втратили дах над головою, переживають стрес, швидко налагодити життя на новому місці нелегко. Тому в парламенті вважають, що виплату допомоги необхідно продовжити до кінця воєнного стану.

"Ми запропонували, щоб виплати здійснювали до закінчення воєнного стану або до досягнення належного рівня інтеграції ВПО в нових громадах", — повідомив нардеп.

Проте у деяких випадках переселенцям відмовлять у виплаті допомоги навіть за новим проєктом. Це станеться у разі:

якщо людина повернулась додому, на тимчасово окуповану територію/в зону бойових дій;

виїхала за межі країни без поважних причин;

є житло понад 25 кв. м на родину або від 13,65 кв. м на особу;

є учасником програми "єОселя";

отримує компенсацію за знищене чи пошкоджене житло в рамках програми ''єВідновлення'';

є висока та стабільна зарплата, що передбачає понад 14,2 тис. гривень середньомісячного доходу на особу;

покупка автомобіля;

купівля об'єктів нерухомості;

великий обсяг грошей на депозиті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, постраждалі від ракетного обстрілу у Києві 7 лютого 2024 року можуть отримати фінансову допомогу від гуманітарної організації Acted. Йдеться про 10,8 тис. гривень.

Також ми писали, що у Києві будуть виплачувати одноразову грошову допомогу мобілізованим. Йдеться про 30 тисяч гривень, які можуть отримати ті громадяни, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року. Одноразова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.