Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow У Раді планують оновити правила виплат переселенцям — що пропонують arrow

У Раді планують оновити правила виплат переселенцям — що пропонують

12 лютого 2024 09:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Виплати ВПО — у Раді планують оновити правила підтримки переселенців
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 березня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) втратить право на виплати державної допомоги. Однак парламентарії запропонували продовжити виплату держдопомоги переселенцям до скасування воєнного стану в країні.

Це прописано у законопроєкті №10382, зареєстрованому Верховній Раді.

Читайте також:

Детальніше про ініціативу щодо допомоги ВПО

Таку ініціативу запропонував у парламенті член Комітету ВРУ з прав людини, замголови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко.

Законопроєкт про збереження виплат допомоги на проживання для переселенців передбачає продовження виплат у розмірах:

  • 3 тис. гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 тис. гривень — для інших осіб.

На його переконання, виплату допомоги внутрішнім переселенцям необхідно продовжити до завершення воєнного стану та інтеграції переселенців у нові громади. Однак для продовження виплат у ВПО не повинно бути власного житла на підконтрольній території, майна і великих доходів.

Автори законопроєкту вважають, що переселенцям потрібно надати час для адаптації на новому місці проживання та пошуку гідної роботи. Людям, які втратили дах над головою, переживають стрес, швидко налагодити життя на новому місці нелегко. Тому в парламенті вважають, що виплату допомоги необхідно продовжити до кінця воєнного стану.

"Ми запропонували, щоб виплати здійснювали до закінчення воєнного стану або до досягнення належного рівня інтеграції ВПО в нових громадах", — повідомив нардеп.

Проте у деяких випадках переселенцям відмовлять у виплаті допомоги навіть за новим проєктом. Це станеться у разі:

  • якщо людина повернулась додому, на тимчасово окуповану територію/в зону бойових дій;
  • виїхала за межі країни без поважних причин;
  • є житло понад 25 кв. м на родину або від 13,65 кв. м на особу;
  • є учасником програми "єОселя";
  • отримує компенсацію за знищене чи пошкоджене житло в рамках програми ''єВідновлення'';
  • є висока та стабільна зарплата, що передбачає понад 14,2 тис. гривень середньомісячного доходу на особу;
  • покупка автомобіля;
  • купівля об'єктів нерухомості;
  • великий обсяг грошей на депозиті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, постраждалі від ракетного обстрілу у Києві 7 лютого 2024 року можуть отримати фінансову допомогу від гуманітарної організації Acted. Йдеться про 10,8 тис. гривень.

Також ми писали, що у Києві будуть виплачувати одноразову грошову допомогу мобілізованим. Йдеться про 30 тисяч гривень, які можуть отримати ті громадяни, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року. Одноразова виплата спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. 

виплати
фінансова допомога
переселенці
ВПО
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі