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В Україні стартувала реєстрація на нову допомогу від NRC — як подати заявку

9 лютого 2024 12:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога від NRC — як подати заявку на виплати у 10,8 тис. гривень
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні стартувала реєстрація на нову фінансову допомогу. Заявки приймає Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC).

Про це йдеться на сторінці NRC.

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Яку грошову допомогу надає NRC

Як зазначається, Норвезька рада у справах біженців знову оголосила реєстрацію на виплати для українських громадян з категорії найбільш вразливих.

Подати заявку можна з 9 по 18 лютого. Розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на місяць протягом трьох місяців.

Гроші дозволяється витратити на різні потреби: продукти, освіту, медичну допомогу та житло.

Хто може претендувати на виплати

Допомога призначається лише для деяких категорій людей, які постраждали від воєнних дій в Україні. А саме:

  • громадяни, як проживають поблизу лінії фронту;
  • особи, які постраждали від нещодавніх подій;
  • громадяни, які проживають на території поза контролем українського уряду;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили свій дім через війну.

Там зауважують, якщо раніше громадянин отримував грошову допомогу від NRC чи іншої міжнародної організації, то його позбавлять пріоритету допомоги.

Заявки можна подавати на сторінці організації. Там потрібно внести персональну інформацію. У деяких випадках можуть попросити надати конкретні дані (наприклад, ІПН) для уникнення дублювання виплат.

"Перед тим як почати процес подачі заявки, переконайтеся, що послуги GPS на вашому пристрої ввімкнені. Ми будемо перевіряти ваше місцезнаходження, тому ми не прийматимемо заявки без дійсної геолокації", — йдеться у повідомленні.

Також попередили, що в Україні було виявлено кілька схем шахрайства під виглядом NRC, коли шахраї хотіли заволодіти даними банківських карт.

"Зверніть увагу, що в Україні можуть діяти шахрайські акаунти, які видають себе за NRC. Пам'ятайте про захист своїх даних і не передавайте їх джерелам, яким не довіряєте. NRC ніколи не проситиме дані вашої банківської картки або CCV-код. Будь ласка, користуйтеся тільки посиланням як єдиним джерелом інформації про фінансову програму NRC", — зазначили в гуманітарній організації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у кількох регіонах України запрацювала нова програма допомоги громадянам, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ. Ставши її учасником, можна отримати до 33 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що деякі українці можуть одержати допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень під час воєнного стану в країні. Розраховувати на відповідні виплати можуть тільки кілька категорій громадян.

виплати
фінансова допомога
матеріальна допомога
ВПО
гроші

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