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Тариф на свет — как изменятся цены на электроэнергию с 1 марта

27 февраля 2024 12:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на электроэнергию — как изменятся цены на свет с 1 марта
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Подробнее о ценах на свет в марте

С 1 марта тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным и составит 2,64 грн за кВт*ч. Последнее повышение цены электроэнергии произошло еще прошлым летом. В Минэнерго подтверждают, что варианты повышения тарифа не рассматриваются, а цена зафиксирована до конца отопительного сезона.

Однако, вероятно, правительство продолжит действие постановления, поэтому программы специального обязательства будут активными и дальше, позволяя украинцам приобретать электроэнергию по текущим тарифам.

Что еще нужно знать

Напомним, что с января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

Мы также писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.

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