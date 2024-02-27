Тарифы на электроэнергию — как изменятся цены на свет с 1 марта

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

Подробнее о ценах на свет в марте

С 1 марта тариф на электроэнергию в Украине останется неизменным и составит 2,64 грн за кВт*ч. Последнее повышение цены электроэнергии произошло еще прошлым летом. В Минэнерго подтверждают, что варианты повышения тарифа не рассматриваются, а цена зафиксирована до конца отопительного сезона.

Однако, вероятно, правительство продолжит действие постановления, поэтому программы специального обязательства будут активными и дальше, позволяя украинцам приобретать электроэнергию по текущим тарифам.

Что еще нужно знать

Напомним, что с января 2024 г. в Украине возобновили начисление штрафов и пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, а также возможность отключения водоснабжения, газа и электроэнергии потребителям с долгами. Однако в некоторых случаях украинцы могут отменить взыскание задолженности по судебному разбирательству.

Мы также писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.