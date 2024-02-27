В Україні спростять умови для отримання субсидії

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

Про це сказано у проєкті постанови Кабміну, який розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Що може змінитися

Згідно з пропозицією, житлова субсидія не буде надаватися, якщо існує прострочена більш ніж на три місяці заборгованість за оплату однієї з житлово-комунальних послуг, сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). На сьогодні ж субсидія не призначається, якщо загальна сума заборгованості за сплату всіх житлово-комунальних послуг перевищує цю величину.

Проект також передбачає внесення змін до положень щодо перегляду житлової субсидії у разі смерті члена домогосподарства (крім заявника) або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства. У цих випадках уповноважені органи самостійно переглядають субсидію з наступного місяця після місяця, у якому відбулася смерть, без необхідності звернення заявника.

Додатково, внесені зміни до порядку в частині уточнення норми щодо перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім’ї пільговика, незалежно від того, подав пільговик відповідну заяву чи ні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримає пільги на комуналку у березні 2024 року. Йдеться про категорію пільговиків, яким пільги надаються залежно від доходів.

Ми також писали про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про деякі особливості у наданні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. А саме — на яку послугу застосовують соціальні нормативи під час призначення субсидій.