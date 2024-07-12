Цена на электричество останется неизменной до мая 2025 года — что известно

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос народного депутата Алексея Кучеренко.

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"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", — говорится в ответе главы Минэнерго.







Источник: facebook.com/kucherenko2021 1/4 ​ 4

Почему установили такой тариф на свет

Кроме того, отмечено, что тариф в 4,32 грн за кВт/ч формировался с учетом себестоимости электроэнергии, производимой "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", которая составляет 1,7 грн (только генерация). Однако украинцы также потребляют импортируемую электроэнергию, ток, сгенерированный ветровыми и солнечными станциями, а также электроэнергию тепловой генерации.

К тому же еще 0,65 грн за кВт/ч нужно платить за передачу "Укрэнерго", 1,88 грн — тариф на распределение (без учета прибыли), и 0,11 грн — тариф на поставки (также без учета прибыли). В результате формируется действующий тариф на электроэнергию.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявили, что введение в Украине единого тарифа на распределение электрической энергии вместо действующей градации по классам напряжения чревато крайне негативными последствиями для экономики. В итоге тариф на распределение для промышленности может возрасти в пять раз.

Мы также писали, что в июне 2024 года рыночная стоимость электроэнергии в странах Европы значительно повысилась. Примечательно, что больше всего возросла цена в Украине.