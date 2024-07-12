Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Тариф на свет — когда могут изменить цены на электричество arrow

Тариф на свет — когда могут изменить цены на электричество

12 июля 2024 11:21
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цена на электричество останется неизменной до мая 2025 года — что известно
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

Об этом говорится в ответе министра энергетики Украины Германа Галущенко на запрос народного депутата Алексея Кучеренко.

Читайте также:

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет", — говорится в ответе главы Минэнерго.

  • Тариф на свет — когда могут изменить цены на электричество - фото 1
     
  • Тариф на свет — когда могут изменить цены на электричество - фото 2
     
  • Тариф на свет — когда могут изменить цены на электричество - фото 3
     
  • Тариф на свет — когда могут изменить цены на электричество - фото 4
    Источник: facebook.com/kucherenko2021
1/44

Почему установили такой тариф на свет

Кроме того, отмечено, что тариф в 4,32 грн за кВт/ч формировался с учетом себестоимости электроэнергии, производимой "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", которая составляет 1,7 грн (только генерация). Однако украинцы также потребляют импортируемую электроэнергию, ток, сгенерированный ветровыми и солнечными станциями, а также электроэнергию тепловой генерации.

К тому же еще 0,65 грн за кВт/ч нужно платить за передачу "Укрэнерго", 1,88 грн — тариф на распределение (без учета прибыли), и 0,11 грн — тариф на поставки (также без учета прибыли). В результате формируется действующий тариф на электроэнергию.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявили, что введение в Украине единого тарифа на распределение электрической энергии вместо действующей градации по классам напряжения чревато крайне негативными последствиями для экономики. В итоге тариф на распределение для промышленности может возрасти в пять раз.

Мы также писали, что в июне 2024 года рыночная стоимость электроэнергии в странах Европы значительно повысилась. Примечательно, что больше всего возросла цена в Украине.

тарифы Герман Галущенко Минэнерго электроэнергия деньги цены в Украине цены свет цена на свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля