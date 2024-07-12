Ціна на електрику залишиться незмінною до травня 2025 року — що відомо

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.

Про це йдеться в відповіді міністра енергетики України Германа Галущенка на запит народного депутата Олексія Кучеренко.

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"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постанови №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", — йдеться у відповіді очільника Міненерго.







Джерело: facebook.com/kucherenko2021 1 / 4

Чому встановили такий тариф на світло

Крім того, зазначено, що тариф у 4,32 грн за кВт/год формувався з урахуванням собівартості електроенергії, виробленої "Енергоатомом" та "Укргідроенерго", яка становить 1,7 грн (лише генерація). Проте українці також споживають імпортовану електроенергію, струм, згенерований вітровими та сонячними станціями, а також електроенергію теплової генерації.

До того ж, ще 0,65 грн за кВт/год потрібно сплачувати за передачу "Укренерго", 1,88 грн — тариф на розподіл (без врахування прибутку), та 0,11 грн — тариф на постачання (також без врахування прибутку). У підсумку формується діючий тариф на електроенергію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) заявили, що запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електричної енергії замість чинної градації за класами напруги загрожує вкрай негативними наслідками для економіки. У підсумку тариф на розподіл для промисловості може зрости уп'ятеро.

Ми також писали, що у червні 2024 року ринкова вартість електроенергії в країнах Європи суттєво підвищились. Примітно те, що найбільше зросла ціна в Україні.