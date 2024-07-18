Цены на электричество — известно, сколько придется платить украинцам в июле

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 года украинцы заплатят больше за потребленную электроэнергию в предыдущем месяце. По новому тарифу, введенному в июне, расчет будет основываться на цифрах 4,32 грн/кВт-час.

Такие подсчеты привело издание NV.

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Как изменятся суммы в квитанциях за электричество

Как известно, в начале лета правительство установило новую цену на электроэнергию для населения на целый год, повысив с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч.

Отталкиваясь от нового тарифа, в июле суммы в квитанциях за электроэнергию изменятся так:

при потреблении 250 кВт-ч — 1,08 тыс. гривен (было 660 гривен);

при потреблении 500 кВт-ч — 2,16 тыс. гривен (было 1,32 тыс. гривен);

при потреблении 1 тыс. кВт-ч — 4,32 тыс. гривен (было 2,64 тыс. гривен).

Взяв показатель в 20 тыс. гривен за среднюю заработную плату в стране среднестатистический украинец заплатит при расходе:

250 кВт-ч — 5,4% от зарплаты;

500 кВт-ч — 10,8%;

1 тыс. кВт-ч — 21,6%.

По новому тарифу, в среднем за электроэнергию нужно будет отдать:

за однокомнатную квартиру — 648 гривен (при среднем показателе потребления — 150 кВт-ч),

за двухкомнатную — 1,08 тыс. гривен (при среднем потреблении — 250 кВт-ч);

за трехкомнатную — 1512 гривен (при среднем потреблении — 350 кВт-ч).

Кто заплатит меньше за свет

Несмотря на повышение тарифа, у части украинцев останется возможность платить меньше на электроэнергию. Так, "ночной" тариф (при наличии двухзонного счетчика) будет составлять 2,16 грн/кВт.

То есть, если человек установит двухзонный прибор учета, который делит потребление на дневное и ночное время суток, то заплатит за электричество в промежутке между 23:00 и 07:00 только половину обычного тарифа.

Еще с 1 октября по 30 апреля следующего года те, кто использует электроотопительные установки, будет платить по льготному тарифу за электричество — 2,64 грн/кВт при потреблении до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ, отопление и горячую воду "до конца военного положения" и полгода после него. При этом запрет на повышение может быть снят досрочно при определенных условиях.

Ранее мы писали, что в украинских городах тарифы на воду отличаются в зависимости от региона. Известно, сколько платят за водоснабжение украинцы, а также какие зарплаты получают руководители водоканалов в городах Украины.