Ціни на електрику — відомо, скільки доведеться платити українцям у липні

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2024 року українці заплатять більше за спожиту електроенергію попереднього місяця. За новим тарифом, запровадженим у червні, обрахунок ґрунтуватиметься на цифрах 4,32 грн/кВт-год.

Такі підрахунки навело видання NV.

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Як зміняться суми у квитанціях за електрику

Як відомо, на початку літа уряд встановив нову ціну на електроенергію для населення на цілий рік, підвищивши з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Відштовхуючись від нового тарифу, у липні суми у квитанціях за електроенергію зміняться так:

за умови споживання 250 кВт-год — 1,08 тис. гривень (було 660 гривень);

за умови споживання 500 кВт-год — 2,16 тис. гривень (було 1,32 тис. гривень);

за умови споживання 1 тис. кВт-год — 4,32 тис. гривень (було 2,64 тис. гривень).

Взявши показник у 20 тис. гривень за середню заробітну плату в країні середньостатистичний українець заплатить за умови витрати:

250 кВт-год — 5,4% від зарплатні;

500 кВт-год — 10,8%;

1 тис. кВт-год — 21,6%.

За новим тарифом, в середньому за електроенергію потрібно буде віддати:

за однокімнатну квартиру — 648 гривень (за середнього показника споживання — 150 кВт-год),

за двокімнатну — 1,08 тис. гривень (середнього споживання — 250 кВт-год);

за трикімнатну — 1512 гривень (середнього споживання — 350 кВт-год).

Хто заплатить менше за світло

Попри підвищення тарифу, у частини українців залишиться можливість платити менше на електроенергію. Так, "нічний" тариф (за умови наявності двозонного лічильника) становитиме — 2,16 грн/кВт.

Тобто, якщо людина встановить двозонний прилад обліку, який ділить споживання на денний та нічний час доби, то заплатить за електрику в проміжку між 23:00 та 07:00 тільки половину від звичайного тарифу.

Ще з 1 жовтня по 30 квітня наступного року ті, хто використовує електроопалювальні установки, платитиме за пільговим тарифом за електрику 2,64 грн/кВт за умови споживання до 2 тис. кВт/год електроенергії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ, опалення та гарячу воду "до кінця воєнного стану" та пів року після нього. При цьому заборону на підвищення можуть зняти достроково за певних умов.

Раніше ми писали, що в українських містах тарифи на воду відрізняються, залежно від регіону. Відомо, скільки платять за водопостачання українці, а також які зарплати отримують керівники водоканалів у містах України.