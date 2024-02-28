Цены на газ в Украине — как изменятся тарифы с 1 марта

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ходе военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Однако этот запрет не касается цен на природный газ. Поэтому среди украинцев распространяется обеспокоенность возможным ростом тарифов на газ с 1 марта.

О том, что будет с ценами на газ в марте, сообщает издание ГазПравда.

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Цены на газ не увеличатся с наступлением весны. Стоимость кубометра газа в марте будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн в зависимости от газоснабжающей компании.

В настоящее время цены на газ уже опубликовали 12 поставщиков. У семи из них цена кубометра ниже 8 грн, а у пяти — выше.

"Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает", — говорится в сообщении.

Цены на природный газ на март украинские поставщики распределили следующим образом:

ЕРУ Людям — 7,70 грн за кубометр.

— 7,70 грн за кубометр. Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за кубометр.

— 7,799 грн за кубометр. ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр.

— 7,96 грн за кубометр. Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн за кубометр.

— 7,96 грн за кубометр. Прикарпатенерготрейд — 7,98 грн за кубометр.

— 7,98 грн за кубометр. Полтавагаз збут — 7,99 грн за кубометр.

— 7,99 грн за кубометр. Галнафтогаз ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн за кубометр.

— 7,99 грн за кубометр. Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр.

— 8,20 грн за кубометр. Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

— 8,46 грн за кубометр. Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

— 8,46 грн за кубометр. Асканія енерджі — 9,95 грн за кубометр.

— 9,95 грн за кубометр. Ритейл сервіс ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Список украинских поставщиков газа и их цен в марте. Источник: ГазПравда

Что еще нужно знать

Напомним, что вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Мы также писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.