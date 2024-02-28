Цены на газ в Украине — как изменятся тарифы с 1 марта

Тарифы на газ — как изменятся цены за куб с 1 марта
В ходе военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Однако этот запрет не касается цен на природный газ. Поэтому среди украинцев распространяется обеспокоенность возможным ростом тарифов на газ с 1 марта.
О том, что будет с ценами на газ в марте, сообщает издание ГазПравда.
Сколько будет стоить куб газа в марте
Цены на газ не увеличатся с наступлением весны. Стоимость кубометра газа в марте будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн в зависимости от газоснабжающей компании.
В настоящее время цены на газ уже опубликовали 12 поставщиков. У семи из них цена кубометра ниже 8 грн, а у пяти — выше.
"Действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 года включительно. То есть до конца отопительного сезона газ точно не подорожает", — говорится в сообщении.
Цены на природный газ на март украинские поставщики распределили следующим образом:
- ЕРУ Людям — 7,70 грн за кубометр.
- Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за кубометр.
- ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр.
- Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн за кубометр.
- Прикарпатенерготрейд — 7,98 грн за кубометр.
- Полтавагаз збут — 7,99 грн за кубометр.
- Галнафтогаз ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн за кубометр.
- Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр.
- Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.
- Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.
- Асканія енерджі — 9,95 грн за кубометр.
- Ритейл сервіс ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.
Что еще нужно знать
Напомним, что вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.
Мы также писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.
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