Ціни на газ в Україні — як зміняться тарифи з 1 березня

Тарифи на газ — як зміняться ціни за куб з 1 березня
Під час воєнного стану в Україні встановлено мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів. Проте ця заборона не стосується цін на природний газ. Тому серед українців поширюється занепокоєння щодо можливого зростання тарифів на газ із 1 березня.
Про те, що буде з цінами на газ у березні, повідомляє видання ГазПравда.
Скільки коштуватиме куб газу у березні
Ціни на природний газ не збільшаться з настанням весни. Вартість кубометра газу у березні буде варіюватися від 7,70 до 9,99 грн, залежно від газопостачальної компанії.
Зараз ціни на газ вже опублікували 12 постачальників. У семи з них ціна за кубометр нижча за 8 грн, а у п'яти — вища.
"Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає", — йдеться в повідомленні.
Ціни на природний газ на березень українські постачальники розподілили так:
- ЕРУ Людям — 7,70 грн за кубометр.
- Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за кубометр.
- ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр.
- Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн за кубометр.
- Прикарпатенерготрейд — 7,98 грн за кубометр.
- Полтавагаз збут — 7,99 грн за кубометр.
- Галнафтогаз ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн за кубометр.
- Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр.
- Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.
- Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.
- Асканія енерджі — 9,95 грн за кубометр.
- Ритейл сервіс ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.
Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.
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