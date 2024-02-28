Ціни на газ в Україні — як зміняться тарифи з 1 березня

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час воєнного стану в Україні встановлено мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів. Проте ця заборона не стосується цін на природний газ. Тому серед українців поширюється занепокоєння щодо можливого зростання тарифів на газ із 1 березня.

Про те, що буде з цінами на газ у березні, повідомляє видання ГазПравда.

Читайте також:

Скільки коштуватиме куб газу у березні

Ціни на природний газ не збільшаться з настанням весни. Вартість кубометра газу у березні буде варіюватися від 7,70 до 9,99 грн, залежно від газопостачальної компанії.

Зараз ціни на газ вже опублікували 12 постачальників. У семи з них ціна за кубометр нижча за 8 грн, а у п'яти — вища.

"Чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає", — йдеться в повідомленні.

Ціни на природний газ на березень українські постачальники розподілили так:

ЕРУ Людям — 7,70 грн за кубометр.

— 7,70 грн за кубометр. Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн за кубометр.

— 7,799 грн за кубометр. ГК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за кубометр.

— 7,96 грн за кубометр. Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн за кубометр.

— 7,96 грн за кубометр. Прикарпатенерготрейд — 7,98 грн за кубометр.

— 7,98 грн за кубометр. Полтавагаз збут — 7,99 грн за кубометр.

— 7,99 грн за кубометр. Галнафтогаз ПП "ОККО Контракт" — 7,99 грн за кубометр.

— 7,99 грн за кубометр. Львівенергозбут — 8,20 грн за кубометр.

— 8,20 грн за кубометр. Київські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

— 8,46 грн за кубометр. Дніпровські енергетичні послуги (YASNO) — 8,46 грн за кубометр.

— 8,46 грн за кубометр. Асканія енерджі — 9,95 грн за кубометр.

— 9,95 грн за кубометр. Ритейл сервіс ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за кубометр.

Перелік українських постачальників газу та їхніх цін у березні. Джерело: ГазПравда

Що ще треба знати

Нагадаємо, що питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.