Цены на коммуналку — в Раде рассказали, что будет с тарифами на свет, газ и воду в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

Об этом заявил глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Андрей Герус в эфире телемарафона Єдині новини.

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Политик подчеркнул, что летом 2023 правительство уже повышало тарифы на электроэнергию, чтобы аккумулировать средства для восстановления энергетической инфраструктуры.

"Благодаря этому украинцы зимой бесперебойно пользуются электроэнергией" , — сказал он.

В то же время первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сказал, что в тарифах на электроэнергию, газ, теплоснабжение и воду есть разные составляющие, а их структура зависит от цен на разные виды топлива.

"Нужно анализировать каждый тариф в отдельности. Единственное, что нужно отметить: необходимо делать все возможное, чтобы в рамках существующих тарифов энергетики и коммунальщики могли обеспечивать качественное предоставление услуг" , — пояснил он.

По словам Андрея Геруса, государство стимулирует коммунальные предприятия устанавливать солнечную генерацию. Он добавил, что при благоприятных погодных условиях солнечная электростанция может частично или даже полностью снабжать предприятие электроэнергией. Так, у коммунальщиков есть возможность уменьшить объемы закупки электроэнергии из сети. А переизбыток электроэнергии предприятие может продавать и зарабатывать на этом.

"Это существенная экономия средств, которые можно использовать на другие нужды, например, на модернизацию предприятия, введение энергоэффективных мер" , — подчеркнул чиновник.

Что еще нужно знать

Напомним, что власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.

Мы также писали, что коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.