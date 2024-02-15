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Тарифи на комуналку 2024 — у Раді пояснили, що буде з цінами на газ, світло та воду

15 лютого 2024 11:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на комуналку — у Раді розповіли, що буде з тарифами на світло, газ та воду у 2024 році
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

Про це заявив очільник комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Андрій Герус в етері телемарафону Єдині новини.

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Політик підкреслив, що влітку 2023 року уряд вже підвищував тарифи на електроенергію, щоби акумулювати кошти для відновлення енергетичної інфраструктури.

"Завдяки цьому українці взимку безперебійно користуються електроенергією", — сказав він.

Водночас перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко сказав, що у тарифах на електроенергію, газ, теплопостачання та воду є різні складові, а їхня структура залежить від цін на різні види палива.

"Потрібно аналізувати кожен тариф окремо. Єдине, що треба зазначити: необхідно робити все можливе, аби в межах наявних тарифів енергетики та комунальники могли забезпечувати якісне надання послуг", — пояснив він.

За словами Андрія Геруса, держава стимулює комунальні підприємства встановлювати сонячну генерацію. Він додав, що за сприятливих погодних умов сонячна електростанція може частково або навіть повністю забезпечувати підприємство електроенергією. Так у комунальників є змога зменшити обсяги закупівлі електроенергії з мережі. А надлишок електроенергії підприємство може продавати й заробляти на цьому.

"Це суттєва економія коштів, які можна використовувати на інші потреби, наприклад, на модернізацію підприємства, запровадження енергоефективних заходів", — підкреслив чиновник.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

Ми також писали, що комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку. 

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