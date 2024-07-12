Цены на электроэнергию — из-за каких нарушений придется переплатить

Тарифы на свет — из-за каких нарушений увеличатся счета
Энергетики предупреждают, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежи с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, из-за которого придется заплатить больше.
О таких деталях рассказали в одном из облэнерго, пишет "На Пенсии".
Из-за каких нарушений придется переплатить за свет
Речь идет о наказании бытовых потребителей за противоправное использование электроэнергии для коммерческих нужд. В результате клиентов заставят заплатить по коммерческому тарифу.
Энергетики предупреждают, что для бытовых потребителей запрещено использование электричества для коммерческих целей без предварительного заключения договоров с оператором системы распределения, а также поставщиком электроэнергии. А именно для таких нужд:
- предпринимательской, хозяйственной и независимой профессиональной деятельности;
- предоставление платных услуг;
- нотариальной деятельности,
- деятельности дата-центров/центров обработки данных/майнинга;
- предоставления платных услуг в сфере сельского/зеленого туризма.
Требования к розничному рынку электричества
Как отмечается, в июле при обнаружении нарушений произведут перерасчет стоимости потребленной электрической энергии за предыдущий период.
"Если после 1 июля у потребителя выявят нарушения, стоимость фактически потребленной им электроэнергии за предыдущий период будет пересчитана по соответствующему коммерческому тарифу", — говорится в заявлении.
Новое требование основывается на правилах розничного рынка электроэнергии. Потребителям рекомендуют перезаключить необходимые договоры во избежание неприятностей в будущем.
Что еще стоит знать
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