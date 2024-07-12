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Тарифы на свет — из-за каких нарушений увеличатся счета

12 июля 2024 22:44
Ксения Симонова - Редактор
Цены на электроэнергию — из-за каких нарушений придется переплатить
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Энергетики предупреждают, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежи с более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при обнаружении одного важного нарушения, из-за которого придется заплатить больше.

О таких деталях рассказали в одном из облэнерго, пишет "На Пенсии".

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Речь идет о наказании бытовых потребителей за противоправное использование электроэнергии для коммерческих нужд. В результате клиентов заставят заплатить по коммерческому тарифу.

Энергетики предупреждают, что для бытовых потребителей запрещено использование электричества для коммерческих целей без предварительного заключения договоров с оператором системы распределения, а также поставщиком электроэнергии. А именно для таких нужд:

  • предпринимательской, хозяйственной и независимой профессиональной деятельности;
  • предоставление платных услуг;
  • нотариальной деятельности,
  • деятельности дата-центров/центров обработки данных/майнинга;
  • предоставления платных услуг в сфере сельского/зеленого туризма.

Требования к розничному рынку электричества

Как отмечается, в июле при обнаружении нарушений произведут перерасчет стоимости потребленной электрической энергии за предыдущий период.

"Если после 1 июля у потребителя выявят нарушения, стоимость фактически потребленной им электроэнергии за предыдущий период будет пересчитана по соответствующему коммерческому тарифу", — говорится в заявлении.

Новое требование основывается на правилах розничного рынка электроэнергии. Потребителям рекомендуют перезаключить необходимые договоры во избежание неприятностей в будущем.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в Киевводоканале опровергли информацию о возможном внедрении плановых графиков отключения воды. Сообщение о возможном применении отключений не только для электроэнергии, но и для водоснабжения в Киеве ранее распространилось в сети.

Ранее мы писали, что Украина на днях обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

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