Цены за воду в Украине могут поднять — где и когда это может произойти

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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В сообщении пояснили, что в среднем семья из трех человек ежемесячно использует 7,2 кубометра воды. Пока в Днепре за такой объем придется оплатить 225,79 грн, тогда как в Киеве — 218,7 грн.

Если Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) примет постановление о пересмотре цен, ситуация станет следующей:

с апреля в Днепре эта семья заплатит за воду на 44,93 грн. больше (270,72 грн.). В Киеве стоимость воды вырастет на 74,3 грн. (293 грн.);

в июне в Днепре вода подорожает еще на 61,92 грн. (до 332,64 грн.). В Киеве подорожание составит 43,96 грн (до 336,93 грн).

Согласно этим данным, за два этапа подорожания сумма тарифа вырастет более чем на 100 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут менять до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

Мы также писали о том, власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.