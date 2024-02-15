Ціни за воду в Україні можуть підняти — де та коли це може статися

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

Про це розповідає OBOZ.UA.

Читайте також:

На скільки та коли піднімуть ціни на воду

У повідомленні пояснили, що у середньому сім'я з трьох осіб щомісяця використовує 7,2 кубометра води. Наразі у Дніпрі за такий обсяг доведеться сплатити 225,79 грн, тоді як у Києві — 218,7 грн.

Якщо Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалить постанову про перегляд цін, ситуація стане такою:

з квітня у Дніпрі ця родина заплатить за воду на 44,93 грн більше (270,72 грн). У Києві вартість води зросте на 74,3 грн (293 грн);

в червні у Дніпрі вода подорожчає ще на 61,92 грн (до 332,64 грн). У Києві подорожчання становитиме 43,96 грн (до 336,93 грн).

Згідно з цими даними, за два етапи подорожчання сума тарифу зросте на понад 100 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

Ми також писали про те, що влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.