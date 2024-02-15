Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Тарифи на воду — у деяких містах України можуть підвищити ціни arrow

Тарифи на воду — у деяких містах України можуть підвищити ціни

15 лютого 2024 15:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни за воду в Україні можуть підняти — де та коли це може статися
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні планують підвищити тарифи на воду з 1 квітня. Прогнозують, що у середньому українська сім'я буде змушена платити на 40-100 гривень більше щомісяця.

Про це розповідає OBOZ.UA.

Читайте також:

На скільки та коли піднімуть ціни на воду

У повідомленні пояснили, що у середньому сім'я з трьох осіб щомісяця використовує 7,2 кубометра води. Наразі у Дніпрі за такий обсяг доведеться сплатити 225,79 грн, тоді як у Києві — 218,7 грн.

Якщо Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалить постанову про перегляд цін, ситуація стане такою:

  • з квітня у Дніпрі ця родина заплатить за воду на 44,93 грн більше (270,72 грн). У Києві вартість води зросте на 74,3 грн (293 грн);
  • в червні у Дніпрі вода подорожчає ще на 61,92 грн (до 332,64 грн). У Києві подорожчання становитиме 43,96 грн (до 336,93 грн).

Згідно з цими даними, за два етапи подорожчання сума тарифу зросте на понад 100 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні не будуть змінювати до кінця опалювального сезону. Це пов'язано з мораторієм, який забороняє підвищувати тарифи на природний газ теплопостачання.

Ми також писали про те, що влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

тарифи
Дніпро
гроші
водопостачання
ціни в Україні
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі