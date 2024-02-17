ТОП объявлений на OLX по продаже экзотических животных. Какие животные дороже продают украинцы на OLX.

Тигрята. Фото: animals.pibig.info

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

OLX — это безусловно лидирующая в Украине онлайн-площадка для продажи личных вещей, которые больше не нужны их владельцам по разным причинам. Ежедневно на этой платформе появляются сотни объявлений по продаже различных товаров, включая смартфоны, бытовую технику, детские принадлежности, мебель и многое другое. Особой популярностью здесь также пользуется раздел продаж домашних животных. И найти в нем можно не только привычных рядовому украинцу кошек, собак и попугаев. Иногда здесь можно встретить настоящую экзотику: например, тигров или обезьян. Цена на таких необычных домашних питомцев соответствующая. Стоят они гораздо дороже своих менее экзотических собратьев.

Новини.LIVE собрали объявления продажи самых экзотических домашних животных, которые можно встретить на OLX и рассказывают сколько они стоят.

Капибары

Капибара, также известная как водосвинка, является самым большим грызуном в мире. Эти добродушные животные предпочитают саванны и густые леса вблизи водоемов. Они считаются социальными животными и дружественными к другим животным, даже к хищникам. Живут капибары в Южной Америке, но можно встретить их и в Украине. Например, на OLX, где продаются маленькие ручные капибары — мальчики и девочки в возрасте от 1 мес и более.

Как отмечает автор объявления общение с подобными животными безопасно, принесет много радости детям и не оставит равнодушными взрослых. Капибары очень контактные и прекрасно ладят с людьми и их домашними питомцами.

Стоимость: 3 000 долларов (примерно 112 700 грн).

Объявления по продаже капибары. Источник: OLX

Тигрята

Да, на OLX можно купить настоящих тигрят. Тигры являются одними из самых больших и величественных хищников на планете. Они принадлежат к семейству кошачьих и являются одним из пяти видов рода пантер. Они являются одиночными животными, которые активны преимущественно в сумеречное и ночное время. Тигры являются территориальными хищниками и охотятся на крупных животных, таких как кабаны, олени, антилопы.

Следует отметить, что у тигра, как дикого хищника, имеются инстинкты, которые невозможно полностью искоренить. Даже если тигр растет в домашних условиях, он все равно может напасть на человека, особенно в ситуациях стресса, игры или из-за неправильного обращения. Именно поэтому автор продает тигрят только зоопаркам или тем, кто будет держать этих хищников в вольере. Если вы вдруг захотели купить себе такую кушку в квартиру, этого сделать у вас не получится.

Стоимость: 11 140 долларов (примерно 418 450 грн).

Объявления по продаже тигрят. Источник: OLX

Альпаки

Альпаки — это очаровательные домашние парнокопытные животные. Эти пушистые создания обитают в высокогорных районах Южной Америки, преимущественно Андах. Альпаки отличаются густой шерстью, которая может быть разных цветов: белой, коричневой, рыжей, серой и даже черной. У них длинные шеи, изящные ноги и большие, выразительные глаза. Это общительные животные, которые хорошо ладят друг с другом, а также с другими животными.

На OLX можно купить альпаку. Как отмечает автор объявления, в наличии есть альпаки от 1,5 до 5 лет разного пола и окраски. Также есть сформированные пары и семьи.

Стоимость: от 3 500 долларов (примерно 13 1470 грн).

Объявления по продаже альпак. Источник: OLX

Макака

Макаки — это род приматов из семейства обезьяньих. Эти животные обитают в основном в Азии, но также встречаются в Африке и Гибралтаре. Это умные и удивительные животные. Они очень общительны и живут группами до 100 особей.

Следует отметить, что обезьянам нужны специфические условия содержания, которые трудно обеспечить в домашних условиях. Им нужна просторная территория, вольер с обогащенной средой, регулярные прогулки, а также специализированный уход. Обеспечить таким животным правильное питание, включающее в себя большое количество свежих фруктов, овощей, орехов и насекомых, также может быть сложно и затратно. Кроме того, макаки могут быть сложными животными для обучения, из-за их высоких интеллектуальных способностей и склонности к непослушанию.

Впрочем, на OLX можно купить и такую экзотику. Например в одном из объявлений продают 8-летнюю макаку по прозвищу Лапундель Как отмечает автор объявления, все необходимые документы на животное есть, а сама макака чипирована.

Стоимость: 2500 долларов (примерно 93 900 грн).

Объявления по продаже макаки. Источник: OLX

Скунсы

Скунсы — это семейство млекопитающих хищников, известных своей способностью выделять зловонный секрет из своих анальных желез. Это ночные животные, питающиеся насекомыми, червями, мелкими грызунами, яйцами и фруктами. Скунсы не нападают на людей без причины и могут быть домашними животными, но их содержание имеет свои особенности.

Содержание скунсов на дому может встретиться с несколькими трудностями. Во-первых, они могут излучать очень неприятный запах, если ощутят угрозу. Во-вторых, скунсов сложно дрессировать из-за их независимого характера и склонности к агрессии. Кроме того, скунсы могут проявлять агрессивное поведение, особенно если их неправильно содержать или плохо обращаться с ними, что может представлять опасность для их владельцев и окружающих.

Если вы все же решили завести себе такого любимца, то на OLX есть и такие предложения. Автор объявления отмечает, что животные здоровые, ручные и активные.

Стоимость: 1500 долларов (примерно 48830 грн).

Объявления по продаже скунсов. Источник: OLX

Напомним, ранее мы писали, сколько в Украине стоит сделать ремонт квартиры, основываясь на статистике от OLX. В течение 2023 года на OLX заметно увеличилось количество объявлений в популярных категориях товаров для ремонта и обустройства домов. Это может быть связано с полномасштабной войной с РФ, которая привела к уничтожению и повреждению многих жилых домов.

Также мы рассказывали о самых удивительных и дорогих предложениях на OLX. Здесь можно встретить объявления по продаже ветряной мельницы, детского аттракциона и даже многоцелевого вертолета.