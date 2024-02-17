ТОП оголошень на OLX з продажу екзотичних тварин. Яких тварин найдорожче продають українці на OLX

Тигренята. Фото: animals.pibig.info

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

OLX — це безперечно лідируючий в Україні онлайн-майданчик для продажу особистих речей, які більше не потрібні їхнім власникам з різних причин. Щодня на цій платформі з'являються сотні оголошень з продажу різноманітних товарів, включаючи смартфони, побутову техніку, дитячі речі, меблі та багато іншого. Особливою популярністю тут також користується розділ з продажу домашніх тварин. І знайти в ньому можна не тільки звичних пересічному українцю котів, собак та папуг. Іноді тут можна зустріти справжню екзотику: наприклад, тигрів, чи мавп. Ціна на таких незвичних домашніх улюбленців відповідна. Коштують вони значно дорожче своїх менш екзотичних побратимів.

Новини.LIVE зібрали оголошення продажу найекзотичніших домашніх тварин, які можна зустріти на OLX та розповідають скільки вони коштують.

Капібари

Капібара, також відома як водосвинка, є найбільшим гризуном у світі. Ці добродушні тварини віддаючи перевагу саванам і густим лісам поблизу водойм. Вони вважаються соціальними тваринами та дружніми до інших тварин, навіть до хижаків. Мешкають капібари у Південній Америці, але можна зустріти їх і в Україні. Наприклад на OLX, де продаються маленькі ручні капібари — хлопчики та дівчатка віком від 1 міс та більше.

Як зазначає автор оголошення спілкування з подібними тваринами безпечне, принесе багато радості дітям та не залишить байдужими дорослих. Капібари дуже контактні та чудово ладнають з людьми та їхніми домашніми вихованцями.

Вартість: 3 000 доларів (приблизно 112 700 грн).

Оголошення з продажу капібари. Джерело: OLX

Тигренята

Так, на OLX можна купити справжніх тигренят. Тигри є одними з найбільших та найвеличніших хижаків на планеті. Вони належать до сімейства котячих і є одним із п'яти видів роду пантер. Вони є поодинокими тваринами, які активні переважно у сутінковий і нічний час. Тигри є територіальними хижаками, які полюють на великих тварин, таких як кабани, олені, антилопи.

Слід зазначити, що тигр, як дикий хижак, має інстинкти, які не можливо викорінити повністю. Навіть якщо тигр виростає в домашніх умовах, він все одно може напасти на людину, особливо в ситуаціях стресу, гри або через неправильне поводження. Саме тому автор продає тигренят тільки зоопаркам або тим, хто буде тримати цих хижаків у вольєрі. Якщо ви раптом захотіли купити собі таку кушку у квартиру, цього зробити у вас не вийде.

Вартість: 11 140 доларів (приблизно 418 450 грн).

Оголошення з продажу тигренят. Джерело: OLX

Альпаки

Альпаки — це чарівні домашні парнокопитні тварини. Ці пухнасті створіння мешкають у високогірних районах Південної Америки, переважно Андах. Альпаки відрізняються густим хутром, яке може бути різних кольорів: білого, коричневого, рудого, сірого та навіть чорного. У них довгі шиї, витончені ноги та великі, виразні очі. Це товариські тварини, які добре ладнають один з одним, а також з іншими тваринами.

На OLX також можна придбати собі альпаку. Як зазначає автор оголошення в наявності є альпаки від 1,5 до 5 років різної статі та забарвлення. Також є сформовані пари та сім'ї.

Вартість: від 3 500 доларів (приблизно 131 470 грн).

Оголошення з продажу альпак. Джерело: OLX

Макака

Макаки — це рід приматів із сімейства мавпових. Ці тварини мешкають в основному в Азії, але також зустрічаються в Африці та на Гібралтарі. Це розумні та цікаві тварини. Вони дуже товариські та живуть групами до 100 особин.

Слід зазначити, що мавпам потрібні специфічні умови утримання, які важко забезпечити в домашніх умовах. Їм потрібна простора територія, вольєр зі збагаченим середовищем, регулярні прогулянки, а також спеціалізований догляд. Забезпечити таким тваринам правильне харчування, що включає велику кількість свіжих фруктів, овочів, горіхів та комах, також може бути складно та затратно. Крім того, макаки можуть бути складними тваринами для навчання, через їх високі інтелектуальні здібності і схильність до непослуху.

Втім, на OLX можна купити й таку екзотику. Наприклад в одному з оголошень продають 8-річну макаку за прізвиськом Лапундель Як зазначає автор оголошення, всі необхідні документи на тварину є в наявності, а сама макака чипована.

Вартість: 2 500 доларів (приблизно 93 900 грн).

Оголошення з продажу макаки. Джерело: OLX

Скунси

Скунси — це сімейство ссавців хижаків, відомих своєю здатністю виділяти смердючий секрет зі своїх анальних залоз. Це нічні тварини, які харчуються комахами, хробаками, дрібними гризунами, яйцями та фруктами. Скунси не нападають на людей без причини та можуть бути домашніми тваринами, втім їх утримання має свої особливості.

Утримання скунсів удома може зустрітися з кількома труднощами. По-перше, вони можуть випромінювати дуже неприємний запах, якщо відчують загрозу. По-друге, скунсів складно дресувати через їхній незалежний характер і схильність до агресії. Крім того, скунси можуть виявляти агресивну поведінку, особливо якщо їх неправильно утримувати або погано поводитися з ними, що може становити небезпеку для їхніх власників та оточуючих.

Якщо ви все ж вирішили завести собі такого улюбленця то на OLX є і такі пропозиції. Автор оголошення зазначає, що тваринки здорові, ручні та активні

Вартість: 1 500 доларів (приблизно 48 830 грн).

Оголошення з продажу скунсів. Джерело: OLX

Нагадаємо, раніше ми писали скільки в Україні коштує зробити ремонт квартири, ґрунтуючись на статистиці від OLX. Протягом 2023 року на OLX помітно зросла кількість оголошень в популярних категоріях товарів для ремонту та облаштування домівок. Це може бути пов'язано з повномасштабною війною з РФ, що вже призвела до знищення та пошкодження багатьох житлових будинків.

Також ми розповідали про найдивніші та найдорожчі пропозиції на OLX в Україні. Тут можна зустріти оголошення з продажу вітряка, дитячого атракціону і навіть багатоцільового вертольоту.