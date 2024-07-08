Тарифы на газ — когда могут снять мораторий и как может вырасти цена

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действует мораторий на повышение тарифов для населения на природный газ, отопление и горячую воду "до конца военного положения" и полгода после него. При этом запрет на повышение может быть снят досрочно при определенных условиях.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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Когда могут снять мораторий на газ

Мораторий, подписанный президентом Владимиром Зеленским, действует с середины 2022 года. Цены на важные услуги обещали не повышать во время войны. Однако запрет может быть отменен. Это может произойти в случае давления внешних партнеров, особенно кредиторов, из-за дефицита десятков миллиардов гривен в государственном бюджете. Для отмены моратория будет достаточно собрать голоса в украинском парламенте.

По словам народного депутата, первого заместителя главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, ситуация достаточно сложная, которая может вылиться в отмену моратория.

"Я предполагаю, что там накопились серьезные проблемы из-за многолетних непрофессиональных действий правительства именно в тарифообразовании на тепло и в отношениях между "Нафтогазом" и теплокоммунэнерго, где уже накопились астрономические долги. Я последнюю сверку не видел, но думаю, что там уже около ста миллиардов. Допускаю, что правительство ищет какой-то вариант, чтобы эту проблему обойти именно за счет повышения", — пояснил он.

При этом, очевидно, не будут это называть ростом тарифов, а приведением их к себестоимости.

"Но с другой стороны, это противоречит закону. Поэтому я сам внимательно наблюдаю за этим процессом. Пока никаких таких попыток я не вижу. Понятно, потому что правительству сейчас главное посмотреть на реакцию на повышение тарифов на электроэнергию", — отметил Кучеренко.

Как может вырасти цена на газ

По мнению главы Союза потребителей коммунуслуг Олега Попенко, за несколько месяцев природный газ может подскочить в стоимости до 9-9,5 гривен с 1 куб. м. Соответственно, такое повышение повлияет на стоимость теплоснабжения и горячей воды.

По прогнозу, тарифы на голубое топливо для населения могут подскочить до 11-13 гривен с 1 куб. м. Также цены постепенно могут дойти до 16 грн/куб. м. То есть цена будет вдвое больше, чем население платит сейчас.

Цены на тепло и горячую воду поднимутся от 30 до 50% в зависимости от региона. Однако когда именно может произойти подорожание, неизвестно. При этом планировалось реализовать это еще в 2023 году.

Какие сейчас тарифы на голубое топливо

Сейчас подавляющему большинству бытовых потребителей (98% или 12 млн домохозяйств) природный газ поставляет "Нафтогаз". Его цена — 7,96 грн за куб. м. Тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2025 года.

Также в зависимости от поставщика стоимость кубометра варьируется от 7,7 до 9,99 грн.

Источник: Газправда

Что еще стоит знать

Напомним, в Киевской области может существенно подорожать услуга по водоснабжению и водоотводу. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.

Также мы писали, что украинцы будут оплачивать газ по тем же тарифам, что и раньше. Газоснабжающие компании оставили цены на "голубое топливо" для бытовых потребителей без изменений.