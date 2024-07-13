Стоимость металлолома в Украине — что выгоднее сдавать в 2024 году

Мужчины с металлоломом. Фото: УНІАН

Продажа металлолома в Украине становится не только возможностью эффективно избавиться от избыточного хлама, но и дополнительным заработком. Особенно выгодно сдавать металл, которые являются дефицитными на рынке и имеют высокую ценность.

Об этом рассказывают Новини Pro.

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Какие металлы выгоднее сдавать на лом

Величина прибыли от продажи металлолома зависит от нескольких факторов, а основной из них тип металла. Особенно ценны на рынке так называемые цветные металлы, которые пользуются большой популярностью из-за своих уникальных свойств. Наиболее выгодно сдавать на переработку такие металлы, как:

никель;

медь;

латунь.

Никель является полезным металлом благодаря своим физическим свойствам, разрешающим его переработку и вторичное использование. Использование никеля позволяет эффективно производить новые изделия и экономить на материалах, поскольку уменьшается потребность в добыче нового сырья.

Медь широко распространен цветным металлом, используемым в технике и бытовых устройствах. После переработки ее можно использовать в производстве кондиционеров, медных радиаторов, кулеров, холодильников и других устройств.

Латунь, состоящая из меди и цинка, используется в различных отраслях промышленности. Ценят ее за высокие физические свойства, такие как крепкость, стойкость к коррозии, обрабатываемость, пластичность и другие характеристики. Латунь идеально подходит для сварки и имеет привлекательный внешний вид.

Цены на металлолом в Украине

Стоимость металла зависит от сезонности, степени загрязненности изделий, компании-покупателя, объемов и даже места жительства. За килограмм никеля можно получить от 150 гривен, но некоторые покупатели готовы заплатить 250-300 гривен и даже больше. К примеру, предприятие "ЗПСплав" предлагает 250 гривен за килограмм никеля, тогда как клиент из Ивано-Франковска готов приобрести этот металл за 400 гривен за килограмм.

Цена на лом меди колеблется в среднем от 200 до 280 гривен за килограмм. К примеру, компания "Брухтар" в Киеве предлагает 265 гривен за килограмм, пункт приема Priem Loma в Днепре готов отдать за медь 220 гривен, а компания "Металлолом" в столице предлагает 270 гривен за килограмм.

Латунь менее дорогостоящий металл по сравнению с медью, но все равно цены на этот металл высоки. В среднем на Украине она стоит от 150 до 170 гривен за килограмм. Например, компания "Брухтар" предлагает 178 гривен за килограмм латуни, "Металлолом" — 170 гривен, Global Eco (Харьков) — 175 гривен, "Металлолом-Харьков" — до 185 гривен, а Lomtrade — 188 гривен.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на чермет, латунь, алюмий и медь.