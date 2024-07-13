Вартість металобрухту в Україні — що вигідніше здавати у 2024 році

Чоловіки з металобрухтом. Фото: УНІАН

Продаж металобрухту в Україні стає не лише можливістю ефективно позбутися надлишкового мотлоху, але й додатковим заробітком. Особливо вигідно здавати метал, які є дефіцитними на ринку та мають високу цінність.

Про це розповідають Новини Pro.

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Які метали вигідніше здавати на брухт

Величина прибутку від продажу металобрухту залежить від кількох факторів, а основний з них — тип металу. Особливо цінні на ринку є так звані кольорові метали, які користуються великою популярністю через свої унікальні властивості. Найбільш вигідно здавати на переробку такі метали, як:

нікель;

мідь;

латунь.

Нікель є корисним металом завдяки своїм фізичним властивостям, що дозволяють його переробку та вторинне використання. Використання нікелю дозволяє ефективно виготовляти нові вироби і заощаджувати на матеріалах, оскільки зменшується потреба у видобутку нової сировини.

Мідь є широко поширеним кольоровим металом, використовуваним у техніці та побутових пристроях. Після переробки її можна використовувати у виробництві кондиціонерів, мідних радіаторів, кулерів, холодильників та інших пристроїв.

Латунь, яка складається з міді та цинку, застосовується в різних галузях промисловості. Цінують її за високі фізичні властивості, такі як міцність, стійкість до корозії, здатність до обробки, пластичність і інші характеристики. Латунь ідеально підходить для зварювання та має привабливий зовнішній вигляд.

Ціни на металобрухт в Україні

Вартість металу залежить від сезонності, ступеня забрудненості виробів, компанії-покупця, обсягів та навіть місця проживання. За кілограм нікелю можна отримати від 150 гривень, проте деякі покупці готові заплатити 250-300 гривень і навіть більше. Наприклад, підприємство "ЗПСплав" пропонує 250 гривень за кілограм нікелю, тоді як клієнт із Івано-Франківська готовий придбати цей метал за 400 гривень за кілограм.

Ціна на брухт міді коливається в середньому від 200 до 280 гривень за кілограм. Наприклад, компанія "Брухтар" у Києві пропонує 265 гривень за кілограм, пункт прийому Priem Loma у Дніпрі готовий віддати за мідь 220 гривень, а компанія "Металобрухт" в столиці пропонує 270 гривень за кілограм.

Латунь є менш дорогим металом порівняно з міддю, але все одно ціни на цей метал високі. У середньому в Україні вона коштує від 150 до 170 гривень за кілограм. Наприклад, компанія "Брухтар" пропонує 178 гривень за кілограм латуні, "Металобрухт" — 170 гривень, Global Eco (Харків) — 175 гривень, "Металобрухт-Харків" — до 185 гривень, а Lomtrade — 188 гривень.

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