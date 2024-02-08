Цены на металлолом черного металла в Украине 8 февраля 2024 года

Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале
За последние годы сдача черного металла в металлолом стала не только популярной, но и необходимой мерой для борьбы с загрязнением окружающей среды. Эта инициатива способствует не только эффективному использованию ресурсов, но и уменьшению выбросов и загрязнения воздуха, а также может принести хорошую прибыль.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 8 февраля.
Интересные факты о чермете
Вот несколько интересных фактов о черном металле (чермете):
- Историческая значимость. Производство черного металла являлось ключевым моментом в промышленной революции. Развитие черной металлургии сыграло немаловажную роль в формировании современного промышленного мира.
- Переработка вторичных материалов. Черный металл может быть изготовлен из вторичных материалов, таких как отходы стали (стружка, обрезки и т.п.). Переработка этих материалов позволяет снизить затраты на добычу сырья и способствует экологически чистому производству.
- Стальные конструкции. Сталь используется во многих областях, включая строительство, автомобилестроение, машиностроение и другие отрасли. Ее прочность и долговечность делают ее популярным материалом для множества применений.
- Специфические виды стали. К примеру, нержавеющая сталь обладает свойствами, делающими ее идеальным материалом для производства кухонной посуды и хирургических инструментов.
- Широкое использование в искусстве. Черный металл стал популярным материалом для скульптуры, искусства и дизайна. Его прочность и формированность позволяют художникам и дизайнерам создавать всевозможные произведения искусства и конструкций.
Цены на лом черных металлов в Украине.
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 8 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн,
- Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн,
- Днепропетровская область — от 5 грн до 6 грн,
- Житомирская область — от 3 грн до 5 грн,
- Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн,
- Запорожская область — от 3,5 грн до 5,5 грн,
- Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 5 грн,
- Кировоградская область — от 2 грн до 4 грн,
- Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн,
- Николаевская область — от 5 грн до 6,5 грн,
- Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн,
- Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн,
- Сумская область — от 2 грн до 4 грн,
- Тернопольская область — от 2,5 грн до 5 грн,
- Харьковская область — от 3 грн до 5 грн,
- Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн,
- Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн,
- Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн,
- Черниговская область — от 2,5 грн до 4 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, латуни и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.
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