Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале arrow

Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

8 февраля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине 8 февраля 2024 года
Обработка металлов. Фото: Pexels
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За последние годы сдача черного металла в металлолом стала не только популярной, но и необходимой мерой для борьбы с загрязнением окружающей среды. Эта инициатива способствует не только эффективному использованию ресурсов, но и уменьшению выбросов и загрязнения воздуха, а также может принести хорошую прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 8 февраля.

Читайте также:

Интересные факты о чермете

Вот несколько интересных фактов о черном металле (чермете):

  • Историческая значимость. Производство черного металла являлось ключевым моментом в промышленной революции. Развитие черной металлургии сыграло немаловажную роль в формировании современного промышленного мира.
  • Переработка вторичных материалов. Черный металл может быть изготовлен из вторичных материалов, таких как отходы стали (стружка, обрезки и т.п.). Переработка этих материалов позволяет снизить затраты на добычу сырья и способствует экологически чистому производству.
  • Стальные конструкции. Сталь используется во многих областях, включая строительство, автомобилестроение, машиностроение и другие отрасли. Ее прочность и долговечность делают ее популярным материалом для множества применений.
  • Специфические виды стали. К примеру, нержавеющая сталь обладает свойствами, делающими ее идеальным материалом для производства кухонной посуды и хирургических инструментов.
  • Широкое использование в искусстве. Черный металл стал популярным материалом для скульптуры, искусства и дизайна. Его прочность и формированность позволяют художникам и дизайнерам создавать всевозможные произведения искусства и конструкций.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 8 февраля, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 4,5 грн до 6,5 грн,
  • Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Днепропетровская область — от 5 грн до 6 грн,
  • Житомирская область — от 3 грн до 5 грн,
  • Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Запорожская область — от 3,5 грн до 5,5 грн,
  • Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 5 грн,
  • Кировоградская область — от 2 грн до 4 грн,
  • Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Николаевская область — от 5 грн до 6,5 грн,
  • Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн,
  • Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Сумская область — от 2 грн до 4 грн,
  • Тернопольская область — от 2,5 грн до 5 грн,
  • Харьковская область — от 3 грн до 5 грн,
  • Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5 грн,
  • Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн,
  • Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн,
  • Черниговская область — от 2,5 грн до 4 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, латуни и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.

деньги
цены в Украине
цены
металлолом
вторсырье
металл

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме