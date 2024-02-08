Ціни на брухт чорного металу в Україні 8 лютого 2024 року

Обробка металу. Фото: Pexels

За останні роки здавання чорного металу на брухт стало не лише популярним, але й необхідним заходом для боротьби зі забрудненням довкілля. Ця ініціатива сприяє не лише ефективному використанню ресурсів, але й зменшенню викидів та забруднення повітря, а також може принести непоганий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 8 лютого.

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Цікаві факти про чормет

Ось декілька цікавих фактів про чорний метал (чормет):

Історична важливість. Виробництво чорного металу було ключовим моментом у промисловій революції. Розвиток чорної металургії відіграв важливу роль у формуванні сучасного промислового світу.

Виробництво чорного металу було ключовим моментом у промисловій революції. Розвиток чорної металургії відіграв важливу роль у формуванні сучасного промислового світу. Переробка вторинних матеріалів. Чорний метал може бути виготовлений з вторинних матеріалів, таких як відходи сталі (стружка, обрізки тощо). Переробка цих матеріалів дозволяє зменшити витрати на видобуток сировини та сприяє екологічно чистому виробництву.

Чорний метал може бути виготовлений з вторинних матеріалів, таких як відходи сталі (стружка, обрізки тощо). Переробка цих матеріалів дозволяє зменшити витрати на видобуток сировини та сприяє екологічно чистому виробництву. Сталеві конструкції. Сталь використовується у багатьох сферах, включаючи будівництво, автомобілебудування, машинобудування та інші галузі. Її міцність і довговічність роблять її популярним матеріалом для великої кількості застосувань.

Сталь використовується у багатьох сферах, включаючи будівництво, автомобілебудування, машинобудування та інші галузі. Її міцність і довговічність роблять її популярним матеріалом для великої кількості застосувань. Специфічні види сталі. Наприклад, нержавіюча сталь володіє властивостями, що роблять її ідеальним матеріалом для виробництва кухонного посуду та хірургічних інструментів.

Наприклад, нержавіюча сталь володіє властивостями, що роблять її ідеальним матеріалом для виробництва кухонного посуду та хірургічних інструментів. Широке використання в мистецтві. Чорний метал також став популярним матеріалом для скульптури, мистецтва та дизайну. Його міцність і формованість дозволяють художникам та дизайнерам створювати різноманітні твори мистецтва і конструкцій.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету станом на 8 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн4

Запорізька область — від 3,5 грн до 5,5 грн4

Івано-Франківська область — від 2,5 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 2 грн до 4 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 2 грн до 4 грн;

Тернопільська область — від 2,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 3 грн до 5 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн;

Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 2,5 грн до 4 грн.

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