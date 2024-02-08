Ціни на брухт чорного металу в Україні 8 лютого 2024 року

Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому
За останні роки здавання чорного металу на брухт стало не лише популярним, але й необхідним заходом для боротьби зі забрудненням довкілля. Ця ініціатива сприяє не лише ефективному використанню ресурсів, але й зменшенню викидів та забруднення повітря, а також може принести непоганий прибуток.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні 8 лютого.
Цікаві факти про чормет
Ось декілька цікавих фактів про чорний метал (чормет):
- Історична важливість. Виробництво чорного металу було ключовим моментом у промисловій революції. Розвиток чорної металургії відіграв важливу роль у формуванні сучасного промислового світу.
- Переробка вторинних матеріалів. Чорний метал може бути виготовлений з вторинних матеріалів, таких як відходи сталі (стружка, обрізки тощо). Переробка цих матеріалів дозволяє зменшити витрати на видобуток сировини та сприяє екологічно чистому виробництву.
- Сталеві конструкції. Сталь використовується у багатьох сферах, включаючи будівництво, автомобілебудування, машинобудування та інші галузі. Її міцність і довговічність роблять її популярним матеріалом для великої кількості застосувань.
- Специфічні види сталі. Наприклад, нержавіюча сталь володіє властивостями, що роблять її ідеальним матеріалом для виробництва кухонного посуду та хірургічних інструментів.
- Широке використання в мистецтві. Чорний метал також став популярним матеріалом для скульптури, мистецтва та дизайну. Його міцність і формованість дозволяють художникам та дизайнерам створювати різноманітні твори мистецтва і конструкцій.
Ціни на брухт чорних металів в Україні
Середні ціни за областями України за 1 кг чормету станом на 8 лютого, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;
- Вінницька область — від 3,5 грн до 5 грн;
- Дніпропетровська область — від 5 грн до 6 грн;
- Житомирська область — від 3 грн до 5 грн;
- Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн4
- Запорізька область — від 3,5 грн до 5,5 грн4
- Івано-Франківська область — від 2,5 грн до 5 грн;
- Кіровоградська область — від 2 грн до 4 грн;
- Львівська область — від 3,5 грн до 5 грн;
- Миколаївська область — від 5 грн до 6,5 грн;
- Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;
- Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн;
- Сумська область — від 2 грн до 4 грн;
- Тернопільська область — від 2,5 грн до 5 грн;
- Харківська область — від 3 грн до 5 грн;
- Хмельницька область — від 3,5 грн до 5 грн;
- Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн;
- Чернівецька область — від 3 грн до 5,5 грн;
- Чернігівська область — від 2,5 грн до 4 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.
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