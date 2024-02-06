Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 февраля 2024

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале
Латунь — это сплав меди и цинка, который может содержать небольшие примеси других металлов, таких как олово, алюминий, никель или свинец. Латунь широко используется в различных отраслях благодаря своим механическим характеристикам, высокой коррозионной стойкости и стойкости к высоким температурам. Переработка латуни является общепринятой практикой и позволяет сэкономить природные ресурсы и энергию, а также заработать немного денег, которых в наше время постоянно не хватает.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в феврале.
Интересные факты о латуне
Оттенок латуни определяется пропорциями меди и цинка в ее составе. Медь придает металлу красновато-желтый цвет, в то время как цинк имеет белый оттенок. Чем выше содержание цинка в латуни, тем светлее становится его цвет. К примеру, латунь с содержанием цинка до 20% имеет насыщенный желтый цвет, похожий на оттенок золота. Если содержание цинка варьируется от 20% до 36%, цвет латуни становится более приглушенным. Латунь с содержанием цинка от 36 до 45% приобретает зеленый оттенок. Этот сплав также изменяет цвет при добавлении других металлов, таких как марганец, никель или олово. Марганец придает латуни красный оттенок, никель — серебристый, а олово — белый.
Латунь — один из старейших сплавов, известных человечеству. Археологические находки, датированные 5000 г. до н.э., свидетельствуют о его применении в различных цивилизациях. Латунь использовалась для изготовления украшений, оружия, инструментов и посуды. В Древнем Египте она ценилась за красоту и долговечность, в Месопотамии – за крепость, из которой делали монеты, оружие и архитектурные элементы.
Латунь обладает выдающейся пластичностью, прочностью и ковкостью, что придает ей уникальные свойства для успешной обработки различными методами. Эти характеристики также делают латунь сплавом, отлично поддающимся процессам шлифования и полировки, что позволяет создавать изделия с гладкой и блестящей поверхностью.
Латунь используется в разных областях, от производства ювелирных изделий и предметов интерьера до машиностроения и судостроения. В ювелирном искусстве она используется для создания различных изделий, таких как кольца, серьги, статуэтки, подсвечники и посуда благодаря своей пластичности, позволяющей воплощать изысканные дизайны. Золотистый цвет латуни придает изделиям роскошный вид. В машиностроении латунь применяется для изготовления деталей машин, таких как шестерни и подшипники, благодаря своей прочности и износостойкости. Теплопроводные характеристики латуни отлично отводят тепло от деталей. В судостроении латунь используется в изготовлении корпусов судов, гребных винтов и трубопроводов, из-за стойкости к коррозии и достаточной прочности для высоко нагруженных узлов.
В Восточной Бирме живет племя падаунг, которое привлекает своим традиционным обычаем вытягивание шеи женщин с использованием именно латунных колец. Процесс начинается для девочек племени падунга в возрасте 5-7 лет, когда они начинают носить одно кольцо. С течением времени, по мере их роста, количество колец увеличивается, достигая иногда 25-30 штук.
Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья
Знание отличий между медью и латунью может помочь предварительно оценить стоимость этих металлов. Медь является чистым металлом, в то время как латунь — это сплав, содержащий добавление других металлов, таких как олово, марганец и т.п.
В результате медь имеет более высокую стоимость, и ее цена в пунктах приема металлолома всегда будет выше, чем цена латуни. Впрочем, цены на латунь также могут приятно удивить — они существенно выше, чем цены на чермет и нержавеющую сталь.
Как отличить медь от латуни?
Визуальное определение. Начните с тщательной очистки металлов от грязи, ржавчины и налета. Медь обычно имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как у латуни желтый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может указывать на высокое содержание цинка в сплаве.
Акустический способ. Ударьте по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звук.
Химический анализ Используя соляной раствор можно также отличить медь от латуни. Капли раствора на меди просто помогут удалить загрязнение, в то время как на латуни начнет образовываться белый оксид цинка.
Сверление. Этот метод полезен, если вы не собираетесь использовать изделие и планируете сдать его на металлолом. При сверлении меди образуется длинная стружка из-за ее мягкости, тогда как сверление латуни приведет к образованию мелкой стружки с острыми краями.
Тип изделия. Иногда можно определить материал по назначению самого предмета. Например, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее жесткости, а медь применяется для изделий, требующих эластичности или хорошей теплопроводности.
Твердость. Если изделие тонкостенное, его жесткость может помочь в определении материала. Медь будет гнуться, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь начнет крошиться под механическим воздействием. Этот метод также полезен, если вы не планируете использовать изделие в будущем и планируете сдать его на переработку.
Чтобы получить лучшую цену при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья, рекомендуется следовать следующим шагам:
- Проверьте латунные изделия на наличие посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические компоненты. Если такие части есть, удалите их перед сдачей.
- Если на поверхности латуни есть накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется удалить их. Для этого можно использовать щетку, абразивные средства или специализированные металлические очистители.
- Если у вас есть разные типы лома латуни, проведите их классификацию в соответствии с требованиями пункта приемки. Например, разделите кусочный и смешанный лом, а также стружку и другие формы. Это упростит процесс приема и определения стоимости.
- Если латунь представлена в виде больших или длинных деталей, которые можно разрезать на более мелкие части без потери качества, лучше это сделать.
Цены на латунь в Украине в феврале
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 120 до 170 грн;
Винницкая область — от 120 до 145 грн;
Волынская область — от 90 до 125 грн;
Днепропетровская область — от 120 до 150 грн;
Житомирская область — от 75 до 100 грн;
Закарпатская область — от 90 до 120 грн;
Запорожская область — от 135 до 170 грн;
Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;
Кировоградская область — от 70 до 100 грн;
Львовская область — от 110 до 140 грн;
Николаевская область — от 110 до 150 грн;
Одесская область — от 145 до 170 грн;
Полтавская область — от 135 до 170 грн;
Ровенская область — от 70 до 100 грн;
Сумская область – от 80 до 105 грн;
Тернопольская область — от 70 до 1110 грн;
Харьковская область — от 140 до 170 грн;
Хмельницкая область — от 100 до 145 грн;
Черкасская область — от 80 до 120 грн;
Черновицкая область — от 90 до 130 грн;
Черниговская область — от 115 до 145 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, алюминия и чермета в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.
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