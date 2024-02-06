Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 6 февраля 2024

Переплавка металла. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, который может содержать небольшие примеси других металлов, таких как олово, алюминий, никель или свинец. Латунь широко используется в различных отраслях благодаря своим механическим характеристикам, высокой коррозионной стойкости и стойкости к высоким температурам. Переработка латуни является общепринятой практикой и позволяет сэкономить природные ресурсы и энергию, а также заработать немного денег, которых в наше время постоянно не хватает.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в феврале.

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Интересные факты о латуне

Оттенок латуни определяется пропорциями меди и цинка в ее составе. Медь придает металлу красновато-желтый цвет, в то время как цинк имеет белый оттенок. Чем выше содержание цинка в латуни, тем светлее становится его цвет. К примеру, латунь с содержанием цинка до 20% имеет насыщенный желтый цвет, похожий на оттенок золота. Если содержание цинка варьируется от 20% до 36%, цвет латуни становится более приглушенным. Латунь с содержанием цинка от 36 до 45% приобретает зеленый оттенок. Этот сплав также изменяет цвет при добавлении других металлов, таких как марганец, никель или олово. Марганец придает латуни красный оттенок, никель — серебристый, а олово — белый.

Латунь — один из старейших сплавов, известных человечеству. Археологические находки, датированные 5000 г. до н.э., свидетельствуют о его применении в различных цивилизациях. Латунь использовалась для изготовления украшений, оружия, инструментов и посуды. В Древнем Египте она ценилась за красоту и долговечность, в Месопотамии – за крепость, из которой делали монеты, оружие и архитектурные элементы.

Латунь обладает выдающейся пластичностью, прочностью и ковкостью, что придает ей уникальные свойства для успешной обработки различными методами. Эти характеристики также делают латунь сплавом, отлично поддающимся процессам шлифования и полировки, что позволяет создавать изделия с гладкой и блестящей поверхностью.

Латунь используется в разных областях, от производства ювелирных изделий и предметов интерьера до машиностроения и судостроения. В ювелирном искусстве она используется для создания различных изделий, таких как кольца, серьги, статуэтки, подсвечники и посуда благодаря своей пластичности, позволяющей воплощать изысканные дизайны. Золотистый цвет латуни придает изделиям роскошный вид. В машиностроении латунь применяется для изготовления деталей машин, таких как шестерни и подшипники, благодаря своей прочности и износостойкости. Теплопроводные характеристики латуни отлично отводят тепло от деталей. В судостроении латунь используется в изготовлении корпусов судов, гребных винтов и трубопроводов, из-за стойкости к коррозии и достаточной прочности для высоко нагруженных узлов.

В Восточной Бирме живет племя падаунг, которое привлекает своим традиционным обычаем вытягивание шеи женщин с использованием именно латунных колец. Процесс начинается для девочек племени падунга в возрасте 5-7 лет, когда они начинают носить одно кольцо. С течением времени, по мере их роста, количество колец увеличивается, достигая иногда 25-30 штук.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Знание отличий между медью и латунью может помочь предварительно оценить стоимость этих металлов. Медь является чистым металлом, в то время как латунь — это сплав, содержащий добавление других металлов, таких как олово, марганец и т.п.

В результате медь имеет более высокую стоимость, и ее цена в пунктах приема металлолома всегда будет выше, чем цена латуни. Впрочем, цены на латунь также могут приятно удивить — они существенно выше, чем цены на чермет и нержавеющую сталь.

Как отличить медь от латуни?

Визуальное определение. Начните с тщательной очистки металлов от грязи, ржавчины и налета. Медь обычно имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как у латуни желтый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может указывать на высокое содержание цинка в сплаве.

Акустический способ. Ударьте по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звук.

Химический анализ Используя соляной раствор можно также отличить медь от латуни. Капли раствора на меди просто помогут удалить загрязнение, в то время как на латуни начнет образовываться белый оксид цинка.

Сверление. Этот метод полезен, если вы не собираетесь использовать изделие и планируете сдать его на металлолом. При сверлении меди образуется длинная стружка из-за ее мягкости, тогда как сверление латуни приведет к образованию мелкой стружки с острыми краями.

Тип изделия. Иногда можно определить материал по назначению самого предмета. Например, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее жесткости, а медь применяется для изделий, требующих эластичности или хорошей теплопроводности.

Твердость. Если изделие тонкостенное, его жесткость может помочь в определении материала. Медь будет гнуться, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь начнет крошиться под механическим воздействием. Этот метод также полезен, если вы не планируете использовать изделие в будущем и планируете сдать его на переработку.

Чтобы получить лучшую цену при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья, рекомендуется следовать следующим шагам:

Проверьте латунные изделия на наличие посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические компоненты. Если такие части есть, удалите их перед сдачей.

Если на поверхности латуни есть накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется удалить их. Для этого можно использовать щетку, абразивные средства или специализированные металлические очистители.

Если у вас есть разные типы лома латуни, проведите их классификацию в соответствии с требованиями пункта приемки. Например, разделите кусочный и смешанный лом, а также стружку и другие формы. Это упростит процесс приема и определения стоимости.

Если латунь представлена в виде больших или длинных деталей, которые можно разрезать на более мелкие части без потери качества, лучше это сделать.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 170 грн;

Винницкая область — от 120 до 145 грн;

Волынская область — от 90 до 125 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 150 грн;

Житомирская область — от 75 до 100 грн;

Закарпатская область — от 90 до 120 грн;

Запорожская область — от 135 до 170 грн;

Ивано-Франковская область — от 110 до 150 грн;

Кировоградская область — от 70 до 100 грн;

Львовская область — от 110 до 140 грн;

Николаевская область — от 110 до 150 грн;

Одесская область — от 145 до 170 грн;

Полтавская область — от 135 до 170 грн;

Ровенская область — от 70 до 100 грн;

Сумская область – от 80 до 105 грн;

Тернопольская область — от 70 до 1110 грн;

Харьковская область — от 140 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 100 до 145 грн;

Черкасская область — от 80 до 120 грн;

Черновицкая область — от 90 до 130 грн;

Черниговская область — от 115 до 145 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, алюминия и чермета в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.