Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 13 февраля 2024 года

Отливка металла: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Элементы, принадлежащие к группе черных металлов, представляют собой разнообразные сплавы на основе железа. В эту категорию входят разные виды сталей и чугунов. Такие разносторонние свойства делают их незаменимыми в промышленности, строительстве, машиностроении, а также в транспортной сфере и других отраслях. Еще одним преимуществом использования черных металлов является возможность сдать их в пункты приема вторсырья и получить за это неплохое вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в феврале.

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Интересные факты о железе, стали и чугуне

Наиболее долгоживущим изотопом железа является 60Fe, имеющий период полураспада 2,6 миллиона лет. Это означает, что через указанный период в образце останется только половина начального количества 60Fe. Через 5,2 миллиона лет останется всего четверть, и так далее. С другой стороны, наиболее короткоживущим изотопом железа является 54Fe, у которого период полураспада составляет менее 10 минут.

Мост Идс, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури, США, исторически является первым крупным инфраструктурным объектом в мире, созданным из стали. Открытый в 1874 году, этот мост был самым длинным арочным сооружением на планете на момент своего завершения. Проект моста был разработан американским инженером и изобретателем Джеймсом Идсом, который стал одним из первых специалистов, применивших сталь в качестве основного строительного материала для мостов.

В течение длительного времени чугун оставался самым крепким металлом, доступным человечеству. Однако в 19 веке развитие металлургической промышленности привело к возникновению стали, обладающей более высокой прочностью и пластичностью по сравнению с чугуном. Несмотря на это, чугун все еще широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, строительство и производство.

Железо в мелкодисперсной форме может непроизвольно загораться в воздухе. Это связано с тем, что из таких железных частиц очень высокая площадь, на которую приходится большое количество атомов железа, способных реагировать с кислородом.

В 2021 году глобальное производство выросло на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки 1,95 миллиарда тонн. Согласно данным рейтинга World Steel, десятка ведущих стран по производству стали включает:

Китай с производством в объеме 1,03 миллиарда тонн (снижение на 3% по сравнению с 2020 годом).

Индия в объеме 118,1 миллиона тонн (увеличение на 17,8%).

Япония в объеме 96,3 миллиона тонн (увеличение на 15,8%).

США с объемом 86 миллионов тонн (увеличение на 18,3%).

Россия в объеме 76 миллионов тонн (увеличение на 6,1%).

Южная Корея с объемом 70,6 миллионов тонн (увеличение на 5,2%).

Турция в объеме 40,4 миллиона тонн (увеличение на 12,7%).

Германия с объемом 40,1 миллиона тонн (увеличение на 12,3%).

Бразилия в объеме 36 миллионов тонн (увеличение на 14,7%).

Иран с объемом 28,5 миллиона тонн (снижение на 1,8%).

Как правильно сдавать металлолом в пункты приемки

Извлечение черных металлов из стальной руды требует значительных временных и энергетических затрат, что отрицательно сказывается на окружающей среде. Кроме того, запасы железной руды в мире ограничены. Путем переработки использованных металлических изделий мы экономим природные ресурсы и даже можем получить прибыль.

Если вы собираетесь впервые сдать металлолом, уделите внимание следующим аспектам:

Особое внимание уделите мелким деталям и изделиям, поскольку они более ценны для переработчиков. Их обработка и транспортировка более просты и экономичны. Большие конструкции обычно оцениваются ниже, потому что их транспортировка и взвешивание требуют дополнительных затрат. Стоимость металлолома также может быть снижена, если для подготовки металлолома к переработке требуется специальное оборудование.

Чтобы подготовить металлолом, следуйте этим рекомендациям:

Разделите его на черные и цветные металлы.

Отделите нержавеющую сталь от углеродистой, поскольку она более ценна.

Разберите сложные изделия, удаляя из них неметаллические части.

Очистите лом от ржавчины и других загрязнений.

По возможности разрежьте сложные конструкции на более мелкие части.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн

Винницкая область — от 2,5 грн до 5 грн

Днепропетровская область — от 3,5 грн до 5 грн

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 3,5 грн

Запорожская область — от 4 грн до 5 грн

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4 грн

Львовская область — от 3,5 грн до 4,5 грн

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн

Одесская область — от 3,5 грн до 5 грн

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн

Сумская область — от 3,5 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 3,5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 5 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 3,грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 4 грн

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.