Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 23 февраля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Pexels

В последние годы утилизация черного металлолома стала не просто популярным, но и важным шагом в сохранении окружающей среды. Эта инициатива способствует эффективному использованию ресурсов, уменьшению выбросов и загрязнению атмосферы, а также может приносить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в феврале.

Интересные факты о чермете

Черный металлолом состоит преимущественно из черных металлов, таких как чугун, сталь и иногда черный металл. Он обладает свойствами, позволяющими ему быть переплавленными и использоваться для изготовления новых металлических изделий.

Чермет перерабатывается в специальных установках, где его переплавляют и очищают от примесей. Затем полученный металлический лом может использоваться для производства новых изделий.

Использование черного лома позволяет сэкономить природные ресурсы и энергию, которые бы тратились на добычу и производство новых металлических материалов.

Черный металлолом используется в производстве автомобилей, строительных конструкций, бытовой техники и других металлических изделий.

Использование чермета имеет большое экономическое значение, поскольку позволяет снизить затраты на производство и снизить цены на металлические изделия для потребителей.

Как правильно сдавать металлолом в пункты приема

При сдаче металлолома в пункты приема важно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, перед отвозом важно отделить металлический от не металлического мусора во избежание загрязнения материала. Во-вторых, рекомендуется обеспечить безопасную и эффективную упаковку металлолома, чтобы избежать повреждения при транспортировке.

Кроме того, следует помнить, что приемные пункты могут иметь свои требования по форме и размеру материалов, поэтому полезно перед отвозом указать их. Наконец, следует обратить внимание, что некоторые виды металлолома могут быть приняты только при наличии соответствующих документов, подтверждающих их происхождение.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 4 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн

Днепропетровская область — от 4 грн до 5,5 грн

Житомирская область — от 3 грн до 5,5 грн

Закарпатская область — от 3 грн до 4,5 грн

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн

Львовская область — от 3 грн до 5 грн

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн

Одесская область — от 3,5 грн до 5 грн

Полтавская область — от 3 грн до 5,5 грн

Сумская область — от 3 грн до 4 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 4,5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн

Черкасская область — от 3 грн до 4,5 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.