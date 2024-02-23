Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Ціни на чормет в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту у лютому arrow

Ціни на чормет в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту у лютому

23 лютого 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 23 лютого 2024 року
Обробка металу. Фото: Pexels
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В останні роки утилізація чорного металобрухту стала не просто популярним, але й важливим кроком у збереженні навколишнього середовища. Ця ініціатива сприяє ефективному використанню ресурсів, зменшенню викидів і забруднення атмосфери, а також може приносити додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у лютому.

Цікаві факти про чормет

Чорний металобрухт складається переважно з чорних металів, таких як чавун, сталь і іноді чорний метал. Він має властивості, які дозволяють йому бути переплавленим і використовуватися для виготовлення нових металевих виробів.

Чормет переробляється у спеціальних установках, де його переплавляють і очищають від домішок. Потім отриманий металевий лом може бути використаний для виробництва нових виробів.

Використання чорного брухту дозволяє заощадити природні ресурси і енергію, які б витрачалися на видобуток і виробництво нових металевих матеріалів.

Чорний металобрухт використовується у виробництві автомобілів, будівельних конструкцій, побутової техніки та інших металевих виробів.

Використання чормету має велике економічне значення, оскільки дозволяє зменшити витрати на виробництво і знизити ціни на металеві вироби для споживачів.

Як правильно здавати металобрухт у пункти прийому

При здачі металобрухту у пункти прийому важливо дотримуватися кількох простих правил. По-перше, перед відвезенням важливо відокремити металевий від не металевого сміття, щоб уникнути забруднення матеріалу. По-друге, рекомендується забезпечити безпечну та ефективну упаковку металобрухту, щоб уникнути пошкодження під час транспортування.

Крім того, слід пам'ятати, що приймальні пункти можуть мати свої вимоги щодо форми та розміру матеріалів, тому корисно перед відвезенням зазначити їх. Нарешті, слід звернути увагу на те, що деякі види металобрухту можуть бути прийняті лише за наявності відповідних документів, які підтверджують їх походження.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

  • Київська область — від 4 грн до 5,5 грн
  • Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн
  • Дніпропетровська область — від 4 грн до 5,5 грн
  • Житомирська область — від 3 грн до 5,5 грн
  • Закарпатська область — від 3 грн до 4,5 грн
  • Запорізька область — від 4 грн до 6 грн
  • Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн
  • Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн
  • Львівська область — від 3 грн до 5 грн
  • Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн
  • Одеська область — від 3,5 грн до 5 грн
  • Полтавська область — від 3 грн до 5,5 грн
  • Сумська область — від 3 грн до 4 грн
  • Тернопільська область — від 3 грн до 4,5 грн
  • Харківська область — від 4 грн до 6 грн
  • Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн
  • Черкаська область — від 3 грн до 4,5 грн
  • Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн
  • Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзичормету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото в Україні. 

гроші
ціни в Україні
ціни
металолом
вторсировина
метал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі