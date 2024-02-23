Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 23 лютого 2024 року

Обробка металу. Фото: Pexels

В останні роки утилізація чорного металобрухту стала не просто популярним, але й важливим кроком у збереженні навколишнього середовища. Ця ініціатива сприяє ефективному використанню ресурсів, зменшенню викидів і забруднення атмосфери, а також може приносити додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у лютому.

Цікаві факти про чормет

Чорний металобрухт складається переважно з чорних металів, таких як чавун, сталь і іноді чорний метал. Він має властивості, які дозволяють йому бути переплавленим і використовуватися для виготовлення нових металевих виробів.

Чормет переробляється у спеціальних установках, де його переплавляють і очищають від домішок. Потім отриманий металевий лом може бути використаний для виробництва нових виробів.

Використання чорного брухту дозволяє заощадити природні ресурси і енергію, які б витрачалися на видобуток і виробництво нових металевих матеріалів.

Чорний металобрухт використовується у виробництві автомобілів, будівельних конструкцій, побутової техніки та інших металевих виробів.

Використання чормету має велике економічне значення, оскільки дозволяє зменшити витрати на виробництво і знизити ціни на металеві вироби для споживачів.

Як правильно здавати металобрухт у пункти прийому

При здачі металобрухту у пункти прийому важливо дотримуватися кількох простих правил. По-перше, перед відвезенням важливо відокремити металевий від не металевого сміття, щоб уникнути забруднення матеріалу. По-друге, рекомендується забезпечити безпечну та ефективну упаковку металобрухту, щоб уникнути пошкодження під час транспортування.

Крім того, слід пам'ятати, що приймальні пункти можуть мати свої вимоги щодо форми та розміру матеріалів, тому корисно перед відвезенням зазначити їх. Нарешті, слід звернути увагу на те, що деякі види металобрухту можуть бути прийняті лише за наявності відповідних документів, які підтверджують їх походження.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 4 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн

Дніпропетровська область — від 4 грн до 5,5 грн

Житомирська область — від 3 грн до 5,5 грн

Закарпатська область — від 3 грн до 4,5 грн

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн

Івано-Франківська область — від 3 грн до 5 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 5 грн

Львівська область — від 3 грн до 5 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 5,5 грн

Одеська область — від 3,5 грн до 5 грн

Полтавська область — від 3 грн до 5,5 грн

Сумська область — від 3 грн до 4 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 4,5 грн

Харківська область — від 4 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн

Черкаська область — від 3 грн до 4,5 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.