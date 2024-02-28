Цена за 1 г золота в Украине в феврале 2024 года

Золотые слитки. Фото: wirestock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет ключевую роль в металлах. Оно находит применение в самых разных сферах, начиная от изготовления ювелирных украшений и инвестиций и заканчивая применением в промышленности и медицине. Уникальные свойства золота объясняют его важность для человечества. Этот металл обладает мягкостью, пластичностью и низкой температурой плавления. Кроме того, золото является одним из самых редких и дорогих элементов на нашей планете.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в феврале.

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Интересные факты о золоте

Золото обладает высокой теплопроводностью, что обеспечивает быстрый отвод тепла. Эта его черта помогает в защите космических аппаратов от перегрева. Золотая фольга отражает инфракрасное излучение, являющееся основным источником тепла. Также это свойство используется для защиты космонавтов от яркого солнечного света.

5 февраля 1869 года в Виктории, Австралия, был найден самый большой в мире золотой самородок. Джон Дизон и Ричард Оутс, два шахтера, обнаружили его во время поисковых работ. Огромный кусок золота был назван Welcome Stranger ("Добро пожаловать, незнакомец"). Вес самородка составлял 72 килограмма, а его длина достигала 61 сантиметра. Он был найден на глубине всего около 15 сантиметров от поверхности земли.

Общие мировые золотые запасы оцениваются примерно в 32 тысячи тонн. Если бы все это золото было расплавлено, оно могло бы заполнить куб со стороной около 12 метров. Это иллюстрирует редкость золота как металла. Его доля в земной коре составляет всего около 0,0001%.

За время существования человечества было добыто около 161 тысячи тонн золота, половина из которых пришлась на период с 1950 года. Рыночная стоимость этого золота оценивается примерно в 9-10 трлн долларов, что делает его одним из самых дорогих металлов в мире. Золото остается наиболее популярным объектом инвестиций, поскольку считается надежным активом, сохраняющим свою стоимость даже в условиях экономической нестабильности, а также является эффективным средством защиты от инфляции.

Золото является одним из мягких металлов. По шкале Мооса его жесткость составляет всего 2,5, что означает, что его можно поцарапать ногтями или монетами. Однако, несмотря на мягкость, золото является очень плотным металлом, его плотность составляет 19,32 г/см³, что делает его одним из самых плотных металлов в мире. К примеру, шар из чистого золота диаметром 46,2 мм будет иметь массу 1 кг. Эти уникальные свойства делают золото важным материалом для различных применений. В ювелирном искусстве золото ценится за свой блеск и долговечность, в то время как в промышленности оно используется как катализатор.

Как правильно сдавать золото

Различные ломбарды предлагают разные условия обмена золота. В некоторых из них тарифы для кредита и продаж одинаковы. Другие места предлагают выгодные тарифы для желающих продать золото. Если вам важна цена за украшения, и они вам больше не нужны, лучше выбрать ломбард с выгодными условиями именно для продажи, а не для залога.

Стоит отметить, что цена золота в ломбарде обычно ниже, чем в магазине, потому что она не включает стоимость ручной работы ювелира. Окончательная стоимость зависит от веса украшения, его состояния и соответствия модным тенденциям.

Присутствие драгоценных камней обычно не сильно влияет на общую стоимость. Обычно их вес вычитается из общего веса изделия. Если камень дорогой, рекомендуется выбирать ломбард с опытными специалистами для оценки.

Многие ломбарды не принимают белое золото из-за тяжести его проверки на подделку. Белое золото похоже на платину, а также на недорогие имитации.

Наиболее выгодно сдавать в ломбарды обычные золотые изделия, а также поврежденные или старые кольца и серьги, поскольку они оцениваются только по их золотой ценности. Перед сдачей важно очистить золотые предметы.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2480,77 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2473,33 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2455,96 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 817,83 грн/грамм.

375 проба: 920,99 грн/грамм.

500 проба: 1227,98 грн/грамм.

583 проба: 1431,82 грн/грамм.

585 проба: 1436,74 грн/грамм.

750 проба: 1841,97 грн/грамм.

900 проба: 2210,36 грн/грамм.

916 проба: 2249,66 грн/грамм.

925 проба: 2352,81 грн/грамм.

999 проба: 2453,50 грн/грамм.

999,9 проба: 2455,71 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 805 грн/грамм.

375 проба: 997,20 грн/грамм.

500 проба: 1328,76 грн/грамм.

583 проба: 1551,77 грн/грамм.

585 проба: 1 555,71 грн/грамм.

750 проба: 1995,48 грн/грамм.

900 проба: 2388,46 грн/грамм.

916 проба: 2432,29 грн/грамм.

958 проба: 2549,43 грн/грамм.

999 проба: 2550 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.