Ціна за 1 г золота в Україні у лютому 2024 року

Золоті зливки. Фото: wirestock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото відіграє ключову роль серед металів. Воно знаходить застосування у найрізноманітніших сферах, починаючи від виготовлення ювелірних прикрас та інвестицій, і закінчуючи застосуванням у промисловості та медицині. Унікальні властивості золота пояснюють його важливість для людства. Цей метал має м'якість, пластичність і низьку температуру плавлення. Крім того, золото є одним з найрідкісніших і найдорожчих елементів на нашій планеті.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у лютому.

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Цікаві факти про золото

Золото має високу теплопровідність, що забезпечує швидке відведення тепла. Ця його характеристика допомагає у захисті космічних апаратів від перегріву. Золота фольга відбиває інфрачервоне випромінювання, що є основним джерелом тепла. Також ця властивість використовується для захисту космонавтів від яскравого сонячного світла.

5 лютого 1869 року у Вікторії, Австралія, було знайдено найбільший у світі золотий самородок. Джон Дізон та Річард Оутс, два шахтарі, виявили його під час пошукових робіт. Величезний шмат золота був названий Welcome Stranger ("Ласкаво просимо, незнайомець"). Вага самородка складала 72 кілограми, а його довжина досягала 61 сантиметра. Він був знайдений на глибині лише близько 15 сантиметрів від поверхні землі.

Загальні світові золоті запаси оцінюються приблизно 32 тисячі тонн. Якби все це золото було розплавлено, воно могло заповнити куб зі стороною близько 12 метрів. Це ілюструє рідкість золота як металу. Його частка у земній корі становить лише близько 0,0001%.

За час існування людства було видобуто приблизно 161 тисяч тонн золота, половина з яких припала на період з 1950 року. Ринкова вартість цього золота оцінюється приблизно в 9-10 трлн доларів, що робить його одним із найдорожчих металів у світі. Золото залишається найбільш популярним об'єктом інвестицій, оскільки вважається надійним активом, який зберігає свою вартість навіть в умовах економічної нестабільності, а також є ефективним засобом захисту від інфляції.

Золото є одним з м'яких металів. За шкалою Мооса його твердість складає всього 2,5, що означає, що його можна подряпати нігтями чи монетами. Проте, попри цю м'якість, золото є дуже щільним металом, його щільність становить 19,32 г/см³, що робить його одним із найщільніших металів у світі. Наприклад, куля із чистого золота діаметром 46,2 мм буде мати масу 1 кг. Ці унікальні властивості роблять золото важливим матеріалом для різноманітних застосувань. У ювелірному мистецтві золото цінується за свій блиск і довговічність, тоді як у промисловості воно використовується як каталізатор.

Як правильно здавати золото

Різні ломбарди пропонують різні умови обміну золота. У деяких із них тарифи для кредиту та продажу однакові. Інші місця пропонують вигідні тарифи для тих, хто бажає продати золото. Якщо вам важлива ціна за ваші прикраси, і вони вам більше не потрібні, краще вибрати ломбард з вигідними умовами саме для продажу, а не для застави.

Варто зазначити, що ціна за золото в ломбарді зазвичай нижча, ніж у магазині, тому що вона не включає вартість ручної роботи ювеліра. Остаточна вартість залежить від ваги прикраси, її стану та відповідності модним тенденціям.

Присутність дорогоцінного каміння зазвичай не сильно впливає на загальну вартість. Зазвичай їхня вага віднімається від загальної ваги виробу. Якщо камінь дорогий, рекомендується вибирати ломбард із досвідченими фахівцями для оцінки.

Багато ломбардів не приймають біле золото через важкість його перевірки на підробку. Біле золото схоже на платину, а також на недорогі імітації.

Найбільш вигідно здавати в ломбарди звичайні золоті вироби, а також пошкоджені або старі кільця та сережки, оскільки вони оцінюються лише за їх золотою цінністю. Перед здаванням важливо очистити золоті предмети.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2480,77 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2473,33 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2455,96 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 817,83 грн/грам.

375 проба: 920,99 грн/грам.

500 проба: 1227,98 грн/грам.

583 проба: 1431,82 грн/грам.

585 проба: 1436,74 грн/грам.

750 проба: 1841,97 грн/грам.

900 проба: 2210,36 грн/грам.

916 проба: 2249,66 грн/грам.

925 проба: 2352,81 грн/грам.

999 проба: 2453,50 грн/грам.

999,9 проба: 2455,71 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 805 грн/грам.

375 проба: 997,20 грн/грам.

500 проба: 1328,76 грн/грам.

583 проба: 1551,77 грн/грам.

585 проба: 1 555,71 грн/грам.

750 проба: 1995,48 грн/грам.

900 проба: 2388,46 грн/грам.

916 проба: 2432,29 грн/грам.

958 проба: 2549,43 грн/грам.

999 проба: 2550 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.