Цены в Украине – арбузы продают по рекордной стоимости в 2024 году

Арбузы на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке в 2024 году цены на арбузы в Украине упали до минимума за последние три года. Стоимость продолжает снижаться и на сегодняшний день значительно ниже уровня 2023 года.

Об этом сообщают аналитики издания EastFruit.

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Как изменились цены на арбузы

Как отмечают аналитики, на прошлой неделе средняя оптовая стоимость арбузов в Украине упала до 15 гривен за килограмм. Это минимальный показатель за предыдущие три сезона.

В настоящее время оптовые партии арбузов на украинском внутреннем рынке реализуют в диапазоне от 5 до 14 гривен за килограмм. Цена зависит от качества, сорта и объема предлагаемых партий.

По словам экспертов, нынешние цены на арбузы уже по меньшей мере на 35% ниже, чем было неделю назад.

Среди причин резкого падения цен в нынешнем сезоне — успешная релокация производства этой культуры в стране. Участники рынка отрицательную ценовую динамику объясняют существенным увеличением предложения арбузов на рынке. Также из-за жары со второй декады июля темпы созревания сладкой ягоды в полях резко ускорились.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты утверждают, что в Украине подорожают фрукты и ягоды. Дефицит рабочих рук может привести к уменьшению спроса на государственные гранты в сфере садоводства, ягодничества и теплиц.

Также мы писали, что инфляция на украинском потребительском рынке в июне 2024 достигла 2,2%. Это самый высокий показатель роста цен за последний год.