Цены в Украине — известно, какая стоимость арбузов в 2024 году

Арбузы на рынке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке в июле 2024 года цены на арбузы упали по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В частности, на крупнейшем на западе страны оптовом рынке сельхозпродукции "Шувар" сладкую ягоду продают на 15-20% дешевле, чем в это время 2023-го.

Об этом сообщается на портале рынка.

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Так, на рынке минимальная стоимость арбузов составляет 23 гривны за килограмм. Продукция представлена Закарпатской и Одесской областями, а также импортом.

В частности, на Закарпатье отпускная стоимость арбузов с поля находится на уровне 18-20 гривен за килограмм. В регионе в этом году отличный урожай, чему способствовали погодные условия. В результате это привело к падению цены на продукцию.

В Одесской области арбузы с поля аграрии продают по цене от 19 до 21 гривны за килограмм. В регионе в этом году производители увеличили площади под арбузами. Это в итоге привело к стабильному предложению и снижению стоимости продукции.

Импортные арбузы в 2024 году тоже стоят дешевле, чем в прошлом году в этот период. Большие объемы импортируемых арбузов поступают из Турции. В текущем году импорт оттуда увеличился на 10%. Это позволило удержать цены на низком уровне. Также возрос импорт арбузов из Греции на 8% против прошлого года. Это тоже поспособствовало увеличению предложения на рынке и ценовой стабилизации.

Сейчас на оптовом рынке "Шувар" арбузы продают по следующим ценам:

из Одесской области — за 23-25 грн/кг;

из Македонии — за 25 грн/кг;

из Молдовы — за 25-27 грн/кг;

из Азербайджана — за 25 грн/кг;

из Греции (без косточек) — за 40 грн/кг.

Годовая динамика цен на арбузы. Источник: Рынок Шувар

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на прошлой неделе стартовал сезон бахчевых культур урожая 2024 года. На оптовом рынке "Початок" начали появляться арбузы и дыни Килийского и Татарбунарского районов Одесской области.

Также мы писали, что в Украине наблюдается снижение цен на ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.