Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 14 октября 2023

Отливка металла. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь представляет собой цветной металл , который ценится за свои физические характеристики, такие как высокая электропроводность, прочность и стойкость к коррозии. Ее применяют в разных секторах промышленности, включая отрасли электротехники, строительства, машиностроения и производства потребительских товаров. Переработка меди приносит экономическую выгоду, сокращает объем отходов и выбросов в окружающую среду, сохраняет природные ресурсы и снижает уровень загрязнения.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в феврале.

Читайте также:

Интересные факты о меди

По объему мирового производства и потребления медь занимает третье место после железа и алюминия. Так, в 2022 году мировое производство меди составило около 20 миллионов тонн, а мировое потребление приблизилось к 22 миллионам тонн; Основными производителями меди являются Чили, Китай, Перу, США и Австралия, в то время как основными потребителями являются Китай, США, Япония, Германия и Южная Корея.

В ювелирной отрасли часто применяются медные сплавы с золотом, увеличивающие устойчивость изделий к деформациям и износу. Чистое золото является мягким и склонным к деформациям и царапинам металлом, в то время как сплавы с содержанием до 25% меди обеспечивают отличную прочность и износостойкость.

Медь в природе обычно встречается в виде самородков чаще, чем золото, серебро и даже железо, принимая форму самородков, руд и различных соединений, таких как сульфиды и оксиды. Самородки меди могут иметь разные формы, включая кубические, призматические и неправильные, а их размеры могут изменяться от нескольких миллиметров до нескольких метров в диаметре.

Медь является ключевым микроэлементом, необходимым для нормального функционирования человеческого организма, поскольку она составляет соединения с более 300 ферментами, которые играют важную роль в различных метаболических процессах.

Медь — мощный антибактериальный материал. Благодаря своей уникальной способности убивать бактерии на поверхности, она может быть идеальным материалом для обеспечения стерильности в различных средах. Этот антибактериальный эффект обусловлен выделением ионов меди при контакте с влагой, разрушающих клеточные мембраны бактерий, окислением меди, что создает неблагоприятную среду для бактерий на поверхности, а также каталитическим действием меди, что способствует образованию активных кислорода форм, уничтожающих бактерии.

Как правильно сдавать медь в пункты приема вторсырья

Как мы писали выше, медь является достаточно ценным металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Цены на медь в пунктах приема вторсырья могут значительно изменяться в зависимости от состояния лома, наличия примесей, а также качества самого металла.

Чтобы получить максимальную сумму за сданный медный лом, важно выполнить несколько простых шагов перед тем как принести его на пункт приема вторичного сырья. К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и металлов.

Если у вас есть медные провода, вы, конечно, можете принести их с изоляцией. Однако важно помнить, что в этом случае нельзя ожидать, что вы получите 100% стоимости веса, поскольку изоляция добавляет вес, который не будет учтен в итоге. Некоторые люди удаляют изоляцию, сжигая ее, но следует помнить, что медные кабели с сильным окислением от огня могут иметь более низкую стоимость.

Пункты приема металлолома готовы принимать различные виды меди, такие как кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками.

Наиболее выгодно привозить большие объемы меди за один раз, поскольку в этом случае большинство пунктов приема лома предложат вам более выгодные тарифы.

Цены на металлолом в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 265 грн;

Винницкая область — от 180 до 210 грн;

Днепропетровская область — от 210 до 250 грн;

Житомирская область — от 190 до 210 грн;

Закарпатская область — от 180 до 200 грн;

Запорожская область — от 200 до 250 грн;

Ивано-Франковская область — от 175 до 205 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 180 до 200 грн;

Николаевская область — от 200 до 230 грн;

Одесская область — от 210 до 265 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 185 грн;

Харьковская область — от 215 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 230 грн;

Черкасская область — от 170 до 190 грн;

Черновицкая область — от 180 до 195 грн;

Черниговская область — от 200 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и черных металлов в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.