Цены на алюминий в Украине по состоянию на 10 февраля 2024 года

Формирование металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — второй по распространенности элемент в земной коре после кислорода. Это легкий, крепкий и устойчивый к коррозии металл. Такие характеристики делают его уникальным материалом, широко используемым в различных сферах, таких как строительство, электроника, автомобилестроение и производство упаковки. К тому же алюминий является одним из наиболее перерабатываемых материалов в мире, причем процесс его переработки требует всего 5% энергии, необходимой для производства первичного алюминия.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий обладает высокой способностью к отображению света. Его коэффициент отражения составляет около 95%, что означает, что почти весь падающий на него свет отражается обратно. Вот почему этот металл широко применяется в производстве зеркал.

Алюминий способен образовывать сплавы с почти всеми металлами. Такую способность он получил из-за его высокой химической активности. Среди наиболее более распространенных элементов для сплавов с алюминием выделяют медь, марганец, кремний и цинк. Эти элементы значительно улучшают характеристики алюминия, такие как прочность, жесткость, теплостойкость и стойкость к коррозии.

До середины XIX века алюминий считался редким и дорогостоящим металлом. Его производство происходило путем электролиза оксида алюминия, что требовало значительных энергетических затрат. В результате алюминий был дороже золота, и потому его использовали в основном для изготовления ювелирных украшений. Алюминиевые украшения были особенно популярны в викторианской Англии.

Оксид алюминия, также известный как корунд, представляет собой твердую кристаллическую форму алюминия, которая может быть как прозрачной, так и полупрозрачной. Этот минерал является одним из самых распространенных в земной коре. При нагревании до 2200 градусов оксид алюминия плавится, образуя расплав. Затем этот расплав охлаждается и кристаллизуется, что приводит к образованию искусственного сапфира.

Около трети всех напитков, поступающих в розничную продажу по всему миру, упаковываются в алюминиевые банки. Легкость и крепкость делают их удобными для транспортировки и хранения, а также обеспечивают герметичность, которая сохраняет напитки свежими и вкусными. Благодаря легкости переработки алюминиевые банки также помогают снизить негативное влияние на окружающую среду.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки

Цены на алюминий при сдаче лома в пункты приема вторичного сырья варьируются в зависимости от содержания примесей и состояния металла. К примеру, электротехническая алюминиевая продукция, такая как провода, кабели, распределительные щиты и реле, считается наиболее ценной. Также значительную прибыль могут дать алюминиевые профили. А вот обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки имеют более низкую стоимость.

Для максимизации прибыли от сдачи алюминиевого лома важно обращать внимание на состояние материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, которые следует учитывать.

Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию, чтобы получить более высокие цены, учитывая разную стоимость разных видов алюминия;

очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его ценность;

желательно избавиться от изоляции на кабелях и проводах, поскольку чистый металл оценивается выше;

устраните следы коррозии, чтобы обеспечить максимальную чистоту металла.

Также подумайте о сдаче алюминиевого лома оптом, поскольку это может обеспечить более выгодные условия сотрудничества с пунктами приемки.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 35 до 55 грн,

Винницкая область — от 35 до 55 грн,

Волынская область — от 30 до 50 грн,

Днепропетровская область — от 35 до 60 грн,

Житомирская область — от 30 до 45 грн,

Закарпатская область — от 30 до 40 грн,

Запорожская область — от 40 до 55 грн,

Ивано-Франковская область — от 20 до 40 грн,

Кировоградская область — от 30 до 50 грн,

Львовская область — от 30 до 55 грн,

Николаевская область — от 40 до 60 грн,

Одесская область — от 40 до 60 грн,

Полтавская область — от 30 до 50 грн,

Ровенская область — от 30 до 50 грн,

Сумская область — от 40 до 55 грн,

Тернопольская область — от 30 до 50 грн,

Харьковская область — от 35 до 55 грн,

Хмельницкая область — от 30 до 50 грн,

Черкасская область — от 30 до 5— грн,

Черновицкая область — от 30 до 50 грн,

Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, латуни и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.