Ціни на алюміній в Україні станом на 10 лютого 2024 року

Формування металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — другий за поширеністю елемент у земній корі після кисню. Це легкий, міцний і стійкий до корозії метал. Такі характеристики роблять його унікальним матеріалом, який широко використовується у різних сферах, таких як будівництво, електроніка, автомобілебудування та виробництво пакування. На додаток, алюміній є одним з матеріалів, що найбільше переробляються у світі, причому процес його переробки вимагає всього 5% енергії, необхідної для виробництва первинного алюмінію.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у лютому.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній має високу здатність до відображення світла. Його коефіцієнт відбиття становить близько 95%, що означає, що майже все світло, що падає на нього, відбивається назад. Саме тому цей метал широко застосовується у виробництві дзеркал.

Алюміній здатний утворювати сплави з майже всіма металами. Таку здатність він отримав через його високу хімічну активність. Серед найбільш поширених елементів для сплавів з алюмінієм виділяють мідь, марганець, кремній і цинк. Ці елементи значно покращують характеристики алюмінію, такі як міцність, жорсткість, теплостійкість і стійкість до корозії.

До середини XIX століття алюміній вважався рідкісним і дорогим металом. Його виробництво відбувалося шляхом електролізу оксиду алюмінію, що потребувало значних енергетичних витрат. В результаті алюміній був дорожчим за золото, і тому його використовували в основному для виготовлення ювелірних прикрас. Алюмінієві прикраси були особливо популярні у вікторіанській Англії.

Оксид алюмінію, також відомий як корунд, є твердою кристалічною формою алюмінію, яка може бути як прозорою, так і напівпрозорою. Цей мінерал є одним із найпоширеніших у земній корі. При нагріванні до 2200 градусів оксид алюмінію плавиться утворюючи розплав. Потім цей розплав охолоджується та кристалізується, що призводить до утворення штучного сапфіру.

Близько третини всіх напоїв, що надходять у роздрібний продаж у всьому світі, упаковуються в алюмінієві банки. Легкість та міцність роблять їх зручними для транспортування та зберігання, а також забезпечують герметичність, що зберігає напої свіжими та смачними. Завдяки легкості переробки алюмінієві банки також допомагають знизити негативний вплив на довкілля.

Як правильно здавати алюміній в пункти приймання

Ціни на алюміній при здачі брухту у пункти приймання вторинної сировини варіюються залежно від вмісту домішок та стану металу. Наприклад, електротехнічна алюмінієва продукція, така як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, вважається найбільш цінною. Також значний прибуток можуть дати алюмінієві профілі. З іншого боку, звичайна алюмінієва стружка та алюмінієві банки мають нижчу вартість.

Для максимізації прибутку від здачі алюмінієвого брухту важливо звертати увагу стан матеріалу. Кожен вид алюмінієвого брухту має свої стандарти якості та зовнішнього вигляду, які слід враховувати.

Ось кілька загальних рекомендацій щодо підготовки алюмінієвого брухту до здачі:

класифікуйте алюмінієвий брухт за типом і станом, щоб отримати більш високі ціни, враховуючи різну вартість різних видів алюмінію;

очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб підвищити його цінність;

бажано позбутися ізоляції на кабелях та проводах, оскільки чистий метал оцінюється вище;

усуньте сліди корозії, щоб забезпечити максимальну чистоту металу.

Також подумайте про здачу алюмінієвого брухту гуртом, оскільки це може забезпечити вигідніші умови співпраці з пунктами приймання.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 35 до 55 грн,

Вінницька область — від 35 до 55 грн,

Волинська область — від 30 до 50 грн,

Дніпропетровська область — від 35 до 60 грн,

Житомирська область — від 30 до 45 грн,

Закарпатська область — від 30 до 40 грн,

Запорізька область — від 40 до 55 грн,

Івано-Франківська область — від 20 до 40 грн,

Кіровоградська область — від 30 до 50 грн,

Львівська область — від 30 до 55 грн,

Миколаївська область — від 40 до 60 грн,

Одеська область — від 40 до 60 грн,

Полтавська область — від 30 до 50 грн,

Рівненська область — від 30 до 50 грн,

Сумська область — від 40 до 55 грн,

Тернопільська область — від 30 до 50 грн,

Харківська область — від 35 до 55 грн,

Хмельницька область — від 30 до 50 грн,

Черкаська область — від 30 до 5- грн,

Чернівецька область — від 30 до 50 грн,

Чернігівська область — від 40 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та міді в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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