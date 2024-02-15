Цены на алюминий в Украине по состоянию на 15 февраля 2024 года

Обработка металлов. Фото: Dean Davis Фото

Сдача алюминия на металлолом стала выгодным инвестиционным решением для украинцев. По последним исследованиям, стоимость вторсырья выросла на 25%, открывая путь к значительному финансовому выигрышу для тех, кто обменяет свой старый алюминий на деньги. Такая инициатива способствует не только сохранению природных ресурсов, но может стать неплохой прибылью.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Название "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", означающего калийную соль, алунит, из которого раньше получали алюминий.

Алюминий широко используется в производстве самолетов, автомобилей, велосипедов, окон, дверей, посуды, а также в промышленности и строительстве.

Алюминий обладает высокой теплопроводностью, что делает его популярным материалом для производства радиаторов и других теплообменников.

Алюминий используется в космической промышленности из-за своей легкости и стойкости к воздействию вакуума и космического излучения.

Первый процесс промышленного производства алюминия был разработан в 1886 году французским ученым Поль Герулом и американским инженером Чарльзом Мартином Голдом.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки

Для максимизации прибыли от сдачи алюминиевого лома важно обращать внимание на состояние материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, которые следует учитывать.

Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию, чтобы получить более высокие цены, учитывая разную стоимость разных видов алюминия;

очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его ценность;

желательно избавиться от изоляции на кабелях и проводах, поскольку чистый металл оценивается выше;

устраните следы коррозии, чтобы обеспечить максимальную чистоту металла.

Также подумайте о сдаче алюминиевого лома оптом, поскольку это может обеспечить более выгодные условия сотрудничества с пунктами приемки.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 55 грн,

Винницкая область — от 35 до 55 грн,

Волынская область — от 40 до 55 грн,

Днепропетровская область — от 35 до 60 грн,

Житомирская область — от 30 до 45 грн,

Закарпатская область — от 35 до 45 грн,

Запорожская область — от 40 до 55 грн,

Ивано-Франковская область — от 25 до 40 грн,

Кировоградская область — от 40 до 50 грн,

Львовская область — от 40 до 55 грн,

Николаевская область — от 40 до 60 грн,

Одесская область — от 40 до 60 грн,

Полтавская область — от 30 до 50 грн,

Ровенская область — от 35 до 50 грн,

Сумская область — от 45 до 55 грн,

Тернопольская область — от 40 до 50 грн,

Харьковская область — от 35 до 55 грн,

Хмельницкая область — от 35 до 50 грн,

Черкасская область — от 30 до 50 грн,

Черновицкая область — от 35 до 50 грн,

Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и черных металлов в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.