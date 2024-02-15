Цены на алюминий в Украине по состоянию на 15 февраля 2024 года

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в феврале
Сдача алюминия на металлолом стала выгодным инвестиционным решением для украинцев. По последним исследованиям, стоимость вторсырья выросла на 25%, открывая путь к значительному финансовому выигрышу для тех, кто обменяет свой старый алюминий на деньги. Такая инициатива способствует не только сохранению природных ресурсов, но может стать неплохой прибылью.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.
Интересные факты об алюминии
Название "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", означающего калийную соль, алунит, из которого раньше получали алюминий.
Алюминий широко используется в производстве самолетов, автомобилей, велосипедов, окон, дверей, посуды, а также в промышленности и строительстве.
Алюминий обладает высокой теплопроводностью, что делает его популярным материалом для производства радиаторов и других теплообменников.
Алюминий используется в космической промышленности из-за своей легкости и стойкости к воздействию вакуума и космического излучения.
Первый процесс промышленного производства алюминия был разработан в 1886 году французским ученым Поль Герулом и американским инженером Чарльзом Мартином Голдом.
Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки
Для максимизации прибыли от сдачи алюминиевого лома важно обращать внимание на состояние материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, которые следует учитывать.
Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:
- классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию, чтобы получить более высокие цены, учитывая разную стоимость разных видов алюминия;
- очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его ценность;
- желательно избавиться от изоляции на кабелях и проводах, поскольку чистый металл оценивается выше;
- устраните следы коррозии, чтобы обеспечить максимальную чистоту металла.
Также подумайте о сдаче алюминиевого лома оптом, поскольку это может обеспечить более выгодные условия сотрудничества с пунктами приемки.
Цены на алюминий в Украине
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 40 до 55 грн,
- Винницкая область — от 35 до 55 грн,
- Волынская область — от 40 до 55 грн,
- Днепропетровская область — от 35 до 60 грн,
- Житомирская область — от 30 до 45 грн,
- Закарпатская область — от 35 до 45 грн,
- Запорожская область — от 40 до 55 грн,
- Ивано-Франковская область — от 25 до 40 грн,
- Кировоградская область — от 40 до 50 грн,
- Львовская область — от 40 до 55 грн,
- Николаевская область — от 40 до 60 грн,
- Одесская область — от 40 до 60 грн,
- Полтавская область — от 30 до 50 грн,
- Ровенская область — от 35 до 50 грн,
- Сумская область — от 45 до 55 грн,
- Тернопольская область — от 40 до 50 грн,
- Харьковская область — от 35 до 55 грн,
- Хмельницкая область — от 35 до 50 грн,
- Черкасская область — от 30 до 50 грн,
- Черновицкая область — от 35 до 50 грн,
- Черниговская область — от 40 до 55 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и черных металлов в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
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