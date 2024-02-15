Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в феврале arrow

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг алюминия в феврале

15 февраля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий в Украине по состоянию на 15 февраля 2024 года
Обработка металлов. Фото: Dean Davis Фото
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сдача алюминия на металлолом стала выгодным инвестиционным решением для украинцев. По последним исследованиям, стоимость вторсырья выросла на 25%, открывая путь к значительному финансовому выигрышу для тех, кто обменяет свой старый алюминий на деньги. Такая инициатива способствует не только сохранению природных ресурсов, но может стать неплохой прибылью.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в феврале.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Название "алюминий" происходит от латинского слова "alumen", означающего калийную соль, алунит, из которого раньше получали алюминий.

Алюминий широко используется в производстве самолетов, автомобилей, велосипедов, окон, дверей, посуды, а также в промышленности и строительстве.

Алюминий обладает высокой теплопроводностью, что делает его популярным материалом для производства радиаторов и других теплообменников.

Алюминий используется в космической промышленности из-за своей легкости и стойкости к воздействию вакуума и космического излучения.

Первый процесс промышленного производства алюминия был разработан в 1886 году французским ученым Поль Герулом и американским инженером Чарльзом Мартином Голдом.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приемки

Для максимизации прибыли от сдачи алюминиевого лома важно обращать внимание на состояние материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, которые следует учитывать.

Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

  • классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию, чтобы получить более высокие цены, учитывая разную стоимость разных видов алюминия;
  • очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло, чтобы повысить его ценность;
  • желательно избавиться от изоляции на кабелях и проводах, поскольку чистый металл оценивается выше;
  • устраните следы коррозии, чтобы обеспечить максимальную чистоту металла.

Также подумайте о сдаче алюминиевого лома оптом, поскольку это может обеспечить более выгодные условия сотрудничества с пунктами приемки.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 55 грн,
  • Винницкая область — от 35 до 55 грн,
  • Волынская область — от 40 до 55 грн,
  • Днепропетровская область — от 35 до 60 грн,
  • Житомирская область — от 30 до 45 грн,
  • Закарпатская область — от 35 до 45 грн,
  • Запорожская область — от 40 до 55 грн,
  • Ивано-Франковская область — от 25 до 40 грн,
  • Кировоградская область — от 40 до 50 грн,
  • Львовская область — от 40 до 55 грн,
  • Николаевская область — от 40 до 60 грн,
  • Одесская область — от 40 до 60 грн,
  • Полтавская область — от 30 до 50 грн,
  • Ровенская область — от 35 до 50 грн,
  • Сумская область — от 45 до 55 грн,
  • Тернопольская область — от 40 до 50 грн,
  • Харьковская область — от 35 до 55 грн,
  • Хмельницкая область — от 35 до 50 грн,
  • Черкасская область — от 30 до 50 грн,
  • Черновицкая область — от 35 до 50 грн,
  • Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и черных металлов в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, меди и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине.

деньги
цены в Украине
цены
металлолом
вторсырье
алюминий
металл

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме