Ціни на алюміній в Україні станом на 15 лютого 2024 року

Обробка металу. Фото: Dean Davis Photography

Здача алюмінію на брухт стала вигідним інвестиційним рішенням для українців. За останніми дослідженнями, вартість вторинної сировини виросла на 25%, відкриваючи шлях до значного фінансового виграшу для тих, хто обміняє свій старий алюміній на гроші. Така ініціатива сприяє не лише збереженню природних ресурсів, але й може стати непоганим прибутком.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у лютому.

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Цікаві факти про алюміній

Назва "алюміній" походить від латинського слова "alumen", що означає калійний сіль, алуніт, з якого раніше отримували алюміній.

Алюміній широко використовується у виробництві літаків, автомобілів, велосипедів, вікон, дверей, посуду, а також у промисловості та будівництві.

Алюміній має високу теплопровідність, що робить його популярним матеріалом для виробництва радіаторів та інших теплообмінників.

Алюміній використовується в космічній промисловості через свою легкість і стійкість до впливу вакууму та космічного випромінювання.

Перший процес промислового виробництва алюмінію був розроблений в 1886 році французьким вченим Поль Герулом та американським інженером Чарльзом Мартіном Голдом.

Як правильно здавати алюміній в пункти приймання

Для максимізації прибутку від здачі алюмінієвого брухту важливо звертати увагу стан матеріалу. Кожен вид алюмінієвого брухту має свої стандарти якості та зовнішнього вигляду, які слід враховувати.

Ось кілька загальних рекомендацій щодо підготовки алюмінієвого брухту до здачі:

класифікуйте алюмінієвий брухт за типом і станом, щоб отримати більш високі ціни, враховуючи різну вартість різних видів алюмінію;

очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб підвищити його цінність;

бажано позбутися ізоляції на кабелях та проводах, оскільки чистий метал оцінюється вище;

усуньте сліди корозії, щоб забезпечити максимальну чистоту металу.

Також подумайте про здачу алюмінієвого брухту гуртом, оскільки це може забезпечити вигідніші умови співпраці з пунктами приймання.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 55 грн,

Вінницька область — від 35 до 55 грн,

Волинська область — від 40 до 55 грн,

Дніпропетровська область — від 35 до 60 грн,

Житомирська область — від 30 до 45 грн,

Закарпатська область — від 35 до 45 грн,

Запорізька область — від 40 до 55 грн,

Івано-Франківська область — від 25 до 40 грн,

Кіровоградська область — від 40 до 50 грн,

Львівська область — від 40 до 55 грн,

Миколаївська область — від 40 до 60 грн,

Одеська область — від 40 до 60 грн,

Полтавська область — від 30 до 50 грн,

Рівненська область — від 35 до 50 грн,

Сумська область — від 45 до 55 грн,

Тернопільська область — від 40 до 50 грн,

Харківська область — від 35 до 55 грн,

Хмельницька область — від 35 до 50 грн,

Черкаська область — від 30 до 50 грн,

Чернівецька область — від 35 до 50 грн,

Чернігівська область — від 40 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та чорних металів в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.