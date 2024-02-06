Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 6 лютого 2024

Переплавлення металу. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, який може містити невеликі домішки інших металів, таких як олово, алюміній, нікель або свинець. Латунь широко використовується в різних галузях завдяки своїм механічним характеристикам, високій корозійній стійкості та стійкості до високих температур. Переробка латуні є загальноприйнятою практикою та дозволяє заощадити природні ресурси та енергію, а також заробити небагато грошей, яких завжди у наш час завжди не вистачає.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у лютому.

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Цікаві факти про латунь

Відтінок латуні визначається пропорціями міді та цинку у її складі. Мідь надає металу червонувато-жовтий колір, тоді як цинк має білий відтінок. Чим вищий вміст цинку в латуні, тим світлішим стає її колір. Наприклад, латунь із вмістом цинку до 20% має насичений жовтий колір, схожий на відтінок золота. Якщо вміст цинку варіюється від 20 до 36%, колір латуні стає більш приглушеним. Латунь із вмістом цинку від 36 до 45% набуває зеленого відтінку. Цей сплав також змінює колір при додаванні інших металів, таких як марганець, нікель або олово. Марганець надає латуні червоного відтінку, нікель — сріблястого, а олово — білого.

Латунь — один із найстаріших сплавів, відомих людству. Археологічні знахідки, датовані 5000 до н.е., свідчать про його застосування в різних цивілізаціях. Латунь використовувалася для виготовлення прикрас, зброї, інструментів та посуду. У Стародавньому Єгипті вона цінувалася за красу та довговічність, у Месопотамії — за міцність, з якої робили монети, зброю та архітектурні елементи.

Латунь має видатну пластичність, міцність і ковкість, що надає їй унікальні властивості для успішної обробки різними методами. Ці характеристики також роблять латунь сплавом, який відмінно піддається процесам шліфування та полірування, що дозволяє створювати вироби з гладкою та блискучою поверхнею.

Латунь використовується в різних областях, від виробництва ювелірних виробів і предметів інтер'єру до машинобудування і суднобудування. У ювелірному мистецтві вона використовується для створення різноманітних виробів, таких як кільця, сережки, статуетки, свічники та посуд завдяки своїй пластичності, що дозволяє втілювати вишукані дизайни. Золотистий колір латуні надає виробам розкішного вигляду. У машинобудуванні, латунь застосовується для виготовлення деталей машин, таких як шестірні та підшипники, завдяки своїй міцності та зносостійкості. Теплопровідні властивості латуні ефективно відводять тепло від деталей. У суднобудуванні, латунь використовується у виготовленні корпусів суден, гребних гвинтів та трубопроводів, через стійкість до корозії та достатню міцність для високонавантажених вузлів.

У Східній Бірмі живе плем'я падаунг, яке привертає увагу своїм традиційним звичаєм витягування шиї жінок з використанням саме латунних кілець. Процес починається для дівчаток племені падаунг у віці 5-7 років, коли вони починають носити одне кільце. З часом, у міру їхнього зростання, кількість кілець збільшується, досягаючи іноді 25-30 штук.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Знання відмінностей між міддю та латунню може допомогти попередньо оцінити вартість цих металів. Мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав, що містить додавання інших металів, таких як олово, марганець тощо.

В результаті мідь має більш високу вартість, і її ціна в пунктах приймання металобрухту завжди буде вища, ніж ціна латуні. З усім тим, ціни на латунь також можуть приємно здивувати — вони суттєво вищі, ніж ціни на чермет та нержавіючу сталь.

Способи, як відрізнити мідь від латуні:

Візуальне визначення. Почніть із ретельного очищення металів від бруду, іржі та нальоту. Мідь зазвичай має червоно-рожевий або коричневий відтінок, у той час, як у латуні жовтий відтінок, що нагадує колір золота. Інтенсивність жовтого кольору може вказувати на високий вміст цинку у сплаві.

Акустичний метод. Вдарте по металу іншим металевим предметом. Мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук.

Хімічний аналіз Використовуючи соляний розчин також можна відрізнити мідь від латуні. Краплі розчину на міді просто допоможуть видалити забруднення, тоді як на латуні почне утворюватись білий оксид цинку.

Свердління. Цей метод корисний, якщо ви не збираєтеся використовувати виріб і плануєте здати його на металобрухт. При свердлінні міді утворюється довга стружка через її м'якість, тоді як свердління латуні призведе до утворення дрібної стружки з гострими краями.

Тип виробу. Іноді можна визначити матеріал за призначенням самого предмету. Наприклад, інструменти часто виготовляють із латуні через її жорсткість, а мідь застосовується для виробів, що вимагають еластичності або хорошої теплопровідності.

Твердість. Якщо виріб тонкостінний, його жорсткість може допомогти у визначенні матеріалу. Мідь буде гнутися, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь почне кришитися під механічним впливом. Цей метод також корисний, якщо ви не плануєте використовувати виріб у майбутньому та плануєте здати його на переробку.

Щоб отримати кращу ціну при здачі латуні до пунктів приймання вторинної сировини, рекомендується слідувати наступним крокам:

Перевірте латунні вироби на наявність сторонніх матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві компоненти. Якщо такі частини є, видаліть їх перед здаванням.

Якщо на поверхні латуні э накип, окислення або забруднення, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується видалити їх. Для цього можна використовувати щітку, абразивні засоби чи металеві спеціалізовані очищувачі.

Якщо у вас є різні типи брухту латуні, проведіть їх класифікацію відповідно до вимог пункту приймання. Наприклад, розділіть шматковий і змішаний брухт, а також стружку та інші форми. Це спростить процес приймання та визначення вартості.

Якщо латунь представлена у вигляді великих або довгих деталей, які можна розрізати на дрібніші частини без втрати якості, краще це зробити.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 170 грн;

Вінницька область — від 120 до 145 грн;

Волинська область — від 90 до 125 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 150 грн;

Житомирська область — від 75 до 100 грн;

Закарпатська область — від 90 до 120 грн;

Запорізька область — від 135 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 150 грн;

Кіровоградська область — від 70 до 100 грн;

Львівська область — від 110 до 140 грн;

Миколаївська область — від 110 до 150 грн;

Одеська область — від 145 до 170 грн;

Полтавська область — від 135 до 170 грн;

Рівненська область — від 70 до 100 грн;

Сумська область — від 80 до 105 грн;

Тернопільська область — від 70 до 1110 грн;

Харьківська область — від 140 до 170 грн;

Хмельницька область — від 100 до 145 грн;

Черкаська область — від 80 до 120 грн;

Чернівецька область — від 90 до 130 грн;

Чернігівська область — від 115 до 145 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, алюмінію та чормету в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та платину в Україні.