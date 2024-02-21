Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 21 февраля 2024 года

Переплавка металла. Фото: picture-alliance/dpa/O.Berg

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь является прочным сплавом меди и цинка, обладает отличными электрическими и теплопроводными свойствами. Благодаря характерному золотистому оттенку она является очень удачным материалом для создания декоративных изделий. Этот сплав также находит применение в производстве электротехнических компонентов, шестерен, подшипников и ювелирных украшений. Переработка латуни позволяет экономить ресурсы, поскольку требует меньше энергии и материалов для изготовления новых изделий из этого материала. Кроме того, сдавая латунь на переработку в специализированные пункты приема металлолома, можно получить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в феврале.

Интересные факты о латуни

Латунь является одним из самых универсальных материалов в мире. Ее применяют в разных областях, начиная от изготовления музыкальных инструментов и заканчивая производством ювелирных украшений. Переработка латуни может стать эффективным способом снизить количество отходов и уменьшить влияние на окружающую среду.

Лом латуни может быть найден повсюду. Проверьте свой дом или гараж – вы наверняка найдете старые предметы с латунными компонентами. Это могут быть дверные ручки, ключи, элементы освещения, инструменты, музыкальные инструменты, украшения и т.д.

Латунь — отличный выбор для изготовления музыкальных инструментов. Благодаря своим выдающимся акустическим характеристикам, высокой плотности и прочности она обеспечивает отличное качество звука. Латунь широко используется в производстве духовых инструментов, таких как трубы и тромбоны, а также в ударных инструментах, включая тарелки и колокола. Латунные струны, используемые в гитарах и скрипках, придают яркости и звонкости звука.

Часто считается, что латунь и бронза — это одно и то же, но на самом деле это разные материалы. Латунь производится из меди и цинка, в то время как бронза в основном состоит из меди и олова, но иногда может содержать и другие элементы, такие как алюминий, кремний, фосфор и марганец. Бронза используется преимущественно для создания объектов искусства и декоративных изделий, а также для зеркал, материалов с высоким коэффициентом отражения света, пружин, электрических разъемов и оборудования для судов.

В зависимости от соотношения металлов в составе сплава латунь можно классифицировать на два основных типа: желтую и красную. Желтая латунь содержит примерно 70% меди, в то время как красная латунь обычно содержит более 85% меди. Каждый тип имеет свои уникальные свойства, что делает их пригодными для разных задач. Например, желтые латуни известны своей пластичностью, что делает их идеальными для вытяжки и формовки, в то время как красные латуни обладают высокой прочностью и стойкостью к коррозии при высоких температурах, что делает их пригодными для применения в системах горячего водоснабжения.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь имеют сходные характеристики, однако основное отличие между ними состоит в том, что медь является чистым металлом, в то время как латунь представляет собой сплав меди с другими металлами. Эта разница отражается и на рыночных ценах, где медь оценивается выше, чем латунь.

Есть несколько способов различить медь и латунь. Медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как латунь имеет желтоватый цвет, схожий с золотом. При ударе медь издаст глухой, низкий звук, тогда как удар по латуни порождает более звонкий звук.

Кроме того, соляной раствор может помочь их различить. Медь более реакционна, чем цинк — компонент латуни. В соляном растворе медь подвержена окислению и может образовать зеленый или синий налет на поверхности, тогда как латунь не подвергается такому окислению. Цинк, содержащийся в латуни, предотвращает окисление.

Чтобы максимизировать стоимость сдачи латуни на переработку, рекомендуется очистить изделия от неметаллических компонентов, отложений и загрязнений. Также полезно разобрать латунь по видам (соотношению меди и цинка) и, по возможности, разделить большие детали на более мелкие для упрощения процесса переработки.

Цены на латунь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 160 грн;

Винницкая область — от 130 до 1450 грн;

Волынская область — от 90 до 110 грн;

Днепропетровская область — от 125 до 145 грн;

Житомирская область — от 85 до 100 грн;

Закарпатская область — от 90 до 110 грн;

Запорожская область — от 110 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 110 до 160 грн;

Кировоградская область — от 95 до 105 грн;

Львовская область — от 110 до 130 грн;

Николаевская область — от 110 до 145 грн;

Одесская область — от 110 до 150 грн;

Полтавская область — от 110 до 155 грн;

Ровенская область — от 90 до 110 грн;

Сумская область – от 90 до 100 грн;

Тернопольская область — от 80 до 95 грн;

Харьковская область — от 110 до 165 грн;

Хмельницкая область — от 100 до 140 грн;

Черкасская область — от 85 до 110 грн;

Черновицкая область — от 90 до 100 грн;

Черниговская область — от 105 до 135 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.