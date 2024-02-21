Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 21 лютого 2024 року

Переплавлення металу. Фото: picture-alliance/dpa/O.Berg

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь є міцним сплавом міді та цинку, що має відмінні електричні та теплопровідні властивості. Завдяки характерному золотистому відтінку вона є дуже вдалим матеріалом для створення декоративних виробів. Цей сплав також знаходить застосування у виробництві електротехнічних компонентів, шестерень, підшипників та ювелірних прикрас. Переробка латуні дозволяє заощаджувати ресурси, оскільки вимагає менше енергії та матеріалів для виготовлення нових виробів із цього матеріалу. Крім того, здаючи латунь на переробку до спеціалізованих пунктів приймання металобрухту, можна отримати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у лютому.

Цікаві факти про латунь

Латунь є одним із найбільш універсальних матеріалів у світі. Її застосовують у різних сферах, починаючи від виготовлення музичних інструментів та закінчуючи виробництвом ювелірних прикрас. Переробка латуні може стати ефективним способом зменшити кількість відходів та зменшити вплив на довкілля.

Брухт латуні може бути знайдено всюди. Перевірте свій будинок або гараж — ви, напевно, знайдете старі предмети з латунними компонентами. Це можуть бути ручки дверей, ключі, елементи освітлення, інструменти, музичні інструменти, прикраси тощо.

Латунь — відмінний вибір для виготовлення музичних інструментів. Завдяки своїм видатним акустичним характеристикам, високій щільності та міцності вона забезпечує відмінну якість звучання. Латунь широко використовується у виробництві духових інструментів, таких як труби та тромбони, а також в ударних інструментах, включаючи тарілки та дзвони. Латунні струни, що застосовуються в гітарах та скрипках, додають яскравості та дзвінкості звуку.

Часто вважається, що латунь і бронза — це те саме, але насправді це різні матеріали. Латунь виробляється з міді та цинку, в той час, як бронза в основному складається з міді та олова, але іноді може містити й інші елементи, такі як алюміній, кремній, фосфор та марганець. Бронза застосовується переважно для створення об'єктів мистецтва та декоративних виробів, а також для дзеркал, матеріалів з високим коефіцієнтом відбиття світла, пружин, електричних роз'ємів та обладнання для суден.

Залежно від співвідношення металів у складі сплаву, латунь можна класифікувати на два основні типи: жовту та червону. Жовта латунь містить приблизно 70% міді, тоді як червона латунь зазвичай містить понад 85% міді. Кожен тип має свої унікальні властивості, що робить їх придатними для різних завдань. Наприклад, жовті латуні відомі своєю пластичністю, що робить їх ідеальними для витяжки та формування, у той час як червоні латуні мають високу міцність і стійкість до корозії за високих температур, що робить їх придатними для застосування в системах гарячого водопостачання.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Мідь і латунь мають подібні характеристики, проте основна відмінність між ними полягає в тому, що мідь є чистим металом, тоді як латунь є сплавом міді з іншими металами. Ця різниця відбивається і ринкових цінах, де мідь оцінюється вище, ніж латунь.

Існують кілька способів розрізнити мідь та латунь. Мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий колір, схожий із золотом. При ударі мідь видасть глухий, низький звук, тоді як удар по латуні породжує дзвінкіший звук.

Крім того, соляний розчин може допомогти їх розрізнити. Мідь реакційніша, ніж цинк — компонент латуні. У соляному розчині мідь схильна до окислення і може утворити зелений або синій наліт на поверхні, тоді як латунь не піддається такому окисленню. Цинк, що міститься в латуні, запобігає окисленню.

Щоб максимізувати вартість при здачі латуні на переробку, рекомендується очистити вироби від неметалевих компонентів, відкладень та забруднень. Також корисно розібрати латунь за видами (співвідношенням міді та цинку) та, за можливості, розділити великі деталі на дрібніші для спрощення процесу переробки.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 130 до 160 грн;

Вінницька область — від 130 до 1450 грн;

Волинська область — від 90 до 110 грн;

Дніпропетровська область — від 125 до 145 грн;

Житомирська область — від 85 до 100 грн;

Закарпатська область — від 90 до 110 грн;

Запорізька область — від 110 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 160 грн;

Кіровоградська область — від 95 до 105 грн;

Львівська область — від 110 до 130 грн;

Миколаївська область — від 110 до 145 грн;

Одеська область — від 110 до 150 грн;

Полтавська область — від 110 до 155 грн;

Рівненська область — від 90 до 110 грн;

Сумська область — від 90 до 100 грн;

Тернопільська область — від 80 до 95 грн;

Харківська область — від 110 до 165 грн;

Хмельницька область — від 100 до 140 грн;

Черкаська область — від 85 до 110 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 105 до 135 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.